De acordo com alguns meios de comunicação locais da Arábia Saudita, enviar o emoji de um coração vermelho no WhatsApp pode levar a penas de prisão de até cinco anos no país.

Como detalhado pelo site ‘20 Minutos’, um especialista local também alegou que enviar o coração vermelho via WhatsApp seria um crime.

“Algumas imagens e expressões em chats online podem se tornar um crime de assédio se o ‘lesado’ entrar com uma ação judicial”, informou.

O uso deste emoji proibido no WhatsApp pode provocar a prisão de uma pessoa

De acordo com meios de comunicação, se o internauta violar a lei da Arábia Saudita, ele poderá enfrentar uma pena de prisão de dois a cinco anos, além de uma multa de quase R$ 125 mil (em conversão).

Em caso de repetida violação da lei, esta multa pode subir para quase R$ 375 mil (em conversão).

De acordo com a lei da Arábia Saudita, “qualquer declaração, ato ou gesto com conotação sexual feito por uma pessoa em relação a qualquer outra, que toque seu corpo ou sua honra, ou viole sua modéstia por qualquer meio, incluindo tecnologia moderna, é definido como assédio”.

Ainda de acordo com as informações, no momento, o coração vermelho do WhatsApp é o único emoji animado na biblioteca de emoticons da plataforma.

Com informações do site ‘20 Minutos’