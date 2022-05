Maquiagem: esses são os 3 tons ‘secretos’ de batom que te farão parecer mais jovem

Além do look e acessórios ideais, é importante acertar na escolha do tom de batom que vai te valorizar ainda mais e dar aquele up na maquiagem, não é mesmo? E, se você quer ver quais são as recomendações para te dar aquela mãozinha, confira este texto até o final.

Compartilhadas pelo portal de notícias Nueva Mujer, as sugestões a seguir são excelentes apostas quando o objetivo é parecer ainda mais jovem. Vamos lá conferir?

1 - Nude

Para começar a nossa listinha, uma das grandes vantagens deste tom, é que ele é bastante versátil. A cor nude deve ser utilizada quando o objetivo é dar mais cor e volume aos seus lábios, mas sem parecer algo “forçado”.

2 - Coral

O principal benefício deste tom é que ele ilumina o rosto e faz com que os lábios sejam um complemento da make e sem ser considerado algo exagerado ou que não seja harmônico.

3 - Violeta

Dá aquele medinho, não é mesmo? Contudo, diferente do que muitos pensam, por ser uma cor viva e não brilhante, ajuda a disfarçar alguns sinais de envelhecimento.

