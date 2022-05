Esta é a misturinha ‘secreta’ para acabar de vez com as meias coloridas encardidas Foto - Pexels

Enquanto as meias brancas ainda são um desafio e isso porque com o passar do tempo as fibras deste item acabam se desgastando, o que consequentemente dificulta o processo de limpeza, quando pensamos em meias coloridas, há uma dica de misturinha que pode te ajudar bastante e ter um resultado mais efetivo.

Se você se interessou e quer aprender como preparar e aplicá-la, já pode separar seu bloquinho de anotações, que nós te deixamos a seguir todos os detalhes.

Misturinha caseira para meias coloridas encardidas

Itens:

2 colheres de bicarbonato de sódio;

1L de água;

2 colheres de sabão líquido.

Modo de preparo e aplicação:

Para começar, misture todos os ingredientes em um balde ou outro recipiente profundo;

Logo após, você deve mergulhar as meias no conteúdo obtido e deixá-las de molho por cerca de uma hora;

Depois deste período, você deve enxaguá-las;

Por fim, siga com o processo de lavagem corriqueiro, utilizando os produtos que está acostumado.

#FicaADica

Seja durante o preparo ou na aplicação, não esqueça de utilizar máscara e luva de proteção para assegurar sua saúde.

No entanto, caso mesmo assim note alguma reação ou sintoma, busque imediatamente um centro médico para que revisem seu estado e indiquem a melhor alternativa de cuidados.

Lembre-se por fim que o resultado pode variar de acordo com diversos fatores.

