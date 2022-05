Conselho para a vida amorosa dos signos solteiros de 17 a 22 de maio de 2022

Mais uma semana entrega um conselho especial para cada signo que pode ser muito útil para a vida amorosa dos solteiros.

Confira o conselho de 17 a 22 de maio de 2021:

Áries

A estagnação termina e novas experiências chegam. Uma viagem pode contribuir positivamente. É hora de tomar a iniciativa.

Touro

Sua atenção é chamada e a vida amorosa volta a se ativar. Algumas tensões chegam para movimentar as energias e é importante ter paciência.

Gêmeos

Grupos e conversas importantes. Existe um impulso e insistindo para mudar e ser mais aberto ao positivo. Uma amiga pode se tonar algo mais.

Câncer

Tenha calma, pois tudo irá se resolver; apenas afaste o que é negativo em sua vida. Alguém ousado chamará sua atenção.

Leão

Conversas devem ser bem aproveitadas; busque esclarecimentos positivos. Hora de renascer e sair da solidão com confiança.

Virgem

Mensagens e comunicações importantes ou boas notícias. Encontre mais sobre você para poder se conectar com pessoas realmente compatíveis. Algo estável e duradouro chegará.

Libra

Saiba cuidar mais de você por dentro e por fora; é hora de se encher de amor próprio. Alguém do passado pode regressar.

Escorpião

Hora de ter sorte com as pessoas e começar a viver novas experiências; quebre as correntes do passado e use a intuição.

Sagitário

Verdades são ditas, mas também podem se tornar fofocas; não se envolva. Prepare-se para a semana terminar de forma intensa. Distanciamentos.

Capricórnio

Sentimentos ficam mais estáveis e é possível crescer. Alguém se afasta ou se muda. Novos relacionamentos ou contatos surgem.

Aquário

Decisões e novos movimentos. Permita ser livre e tenha confiança para se relacionar como deseja. O equilíbrio sempre p ajudará

Peixes

Pessoas que estão ausentes, mas votam a marcar presença. Prefira quem marca a sua vida com calma e não o contrário. Vontade de mandar mensagens e resolver assuntos com alguém.

