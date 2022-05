A imagem reveladora captada pelo Telescópio Hubble da NASA; confira registro

Uma imagem recentemente do Telescópio Hubble da Agência Espacial Americana (NASA) faz uma uma importante revelação espacial.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, o registro do Hickson Compact Group 31 (HCG 31) destaca fluxos de formação estelar à medida que quatro galáxias anãs interagem.

O aglomerado brilhante e distorcido de jovens estrelas azul-brancas (canto superior direito do centro) é NGC 1741.

Embora pareça ser uma única galáxia, NGC 1741 é na verdade um par de galáxias anãs em colisão.

Como detalhado pela NASA, outra galáxia anã, em forma de charuto, à direita do par, junta-se à sua dança com uma fina corrente azul de estrelas que liga o trio.

O quarto membro da HGC 31 é revelado por um fluxo de jovens estrelas azuis que apontam para a galáxia (canto inferior esquerdo do centro) e indicam sua interação com as outras três. O objeto brilhante no centro da imagem é uma estrela situada entre a Terra e o HCG 31.

A imagem reveladora captada pelo Telescópio Hubble da NASA

Encontros de galáxias anãs são normalmente vistos a bilhões de anos-luz de distância e, portanto, ocorreram há bilhões de anos, mas o HCG 31 está localizado a cerca de 166 milhões de anos-luz da Terra, relativamente próximo pelos padrões cósmicos.

A imagem recentemente revisada enfatiza as regiões de formação de estrelas estimuladas pela dança gravitacional do quarteto.

Ainda de acordo com as informações, a cor azul representa a luz azul visível e mostra estrelas jovens, quentes e azuis, enquanto a cor vermelha representa a luz infravermelha próxima. Confira:

Crédito (Reprodução NASA)

Texto com informações da NASA