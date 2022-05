4 perfumes masculinos contratipos PERFEITOS para essa época do ano

Se você possui perfumes muito cítricos ou suaves, que não estão combinando com as temperaturas mais baixas, talvez você esteja procurando por um aroma que converse mais com essa época do ano, não é mesmo?

Pensando nisso, o youtuber especializado em perfumes, Luis Jordão, listou 4 perfumes contratipos masculinos ideais para o outono. Veja a lista a seguir:

Makathén (In The Box)

Inspirado em Hacivat (Nishane)

Makathén é inspirado no importado Hacivat, um perfume amadeirado ideal para o outono. Para o especialista, os perfumes mais indicados para esta época do ano não pode ser uma fragrância ‘bomba’, mais utilizada no inverno, nem perfumes frescos, ideais para o verão. Neste caso, Makathén está exatamente no meio-termo.

Notas de saída em Abacaxi, Bergamota e Toranja. Notas de corpo em Patchouli, Cedro e Jasmim e notas de fundo fundo em acorde Amadeirado e Musgo de Carvalho.

Hills (Nuancielo)

Inspirado em The One Men (D&G)

Hills chama atenção pelo frescor, combinando as frutas com um leve aroma adocicado e finalizando com o tabaco, deixando a fragrância equilibrada. Pelo fato da fragrância ser classificada como Eau de Parfum, é indicada para aqueles dias mais frios do outono.

Notas de saída em Toranja, Coentro e Manjericão. Notas de corpo em Flor de Laranjeira, Cardamomo e Gengibre e notas de fundo em Tabaco, Âmbar e Cedro.

Taurus (Thera Comésticos)

Inspirado em A*Men Pure Malt (Mugler)

Segundo Luis, a mistura da nota de whisky com a madeira patchouli tem tudo a ver com a estação do outono, não deixando um aroma extremamente doce, intenso e enjoativo e também não sendo um perfume fresco, sendo mais uma fragrância bem equilibrada.

Notas de saída em Bergamota, Laranja e Whisky. Notas de corpo em Cedro e Malte e notas de fundo em Âmbar, Café, Patchuli e Almíscar.

Adventure (Sacratu)

Inspirado em Sauvage Parfum (Dior)

Este é outro perfume indicado para os dias mais frios de outono, já que Sauvage, sua inspiração, tem essa proposta. Das fragrâncias citadas é a mais fresca e aromática, sendo também a mais versátil.

Notas de saída em Bergamota, Tangerina e Elemi. Notas de corpo em Sândalo e notas de fundo em Olíbano, Fava Tonka e Baunilha.

