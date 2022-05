Perfumes femininos nacionais ‘zero defeitos’: confira a lista com as fragrâncias que TODO MUNDO AMA Imagem: Pexels

Ao buscar por um novo perfume, o que você provavelmente deseja encontrar é uma fragrância que te agrade, mas que também agrade quem está ao seu redor, não é mesmo? Pensando nisso, a youtuber especializada em perfumes, Juliara Ferreira, montou uma listas com ‘perfumes femininos que todo mundo ama e ninguém reclama’. Confira a seguir:

Floratta Cerejeira em Flor

É um perfume Âmbar Floral com ‘aroma de princesa’, elegante e confortável e que pode ser utilizado como sua assinatura. Além disso é bem fresco e delicado, sendo agradável para todo mundo. O único ponto de atenção fica por conta da fixação, que é moderada.

As notas de topo são Frutos Silvestres, Mandarina e Damasco. As notas de coração são Gardênia, Flor de Laranjeira, Madressilva, Lírio-do-Vale e Jasmim e as notas de fundo são Caramelo, Pralinê, Sândalo, Âmbar e Almíscar.

LEIA TAMBÉM: Esses são os perfumes femininos nacionais mais SEDUTORES indicados para encontros

Ilía

Esse perfume possui a construção parecida com o anterior, porém possui notas muito diferentes entre elas. Segundo Juliara, é uma fragrância que agrada mulheres de todas as idades. As combinações de flores juntamente com as notas cítricas deixa a fragrância agradável para todos os gostos.

As notas de topo são Framboesa, Groselha Vermelha, Flor de Laranjeira, Limão, Bergamota e Toranja Rosa. As notas de coração são Jasmim, Gardênia, Peônia, Rosa, Frésia e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Baunilha, Fava Tonka, Almíscar e Notas Amadeiradas.

Make B. Gold

Lançado em 2021, essa fragrância destoa das outras, pois é pensado para quem gosta de perfumes ‘zero-açúcar’. Possui uma saída levemente cítrica. É perfeito para o dia-a-dia do escritório.

As notas de topo são Framboesa, Violeta e Bergamota. As notas de coração são Magnólia, Íris, Peônia e Jasmim e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo Australiano e Cedro.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ 3 perfumes masculinos importados e ‘zero açúcar’ para você que não gosta de aromas doces

⋅ Guarda roupa olfativo: de quantos perfumes você realmente precisa?

⋅ 3 perfumes importados masculinos para você usar no dia-a-dia