Novo estudo relaciona excesso de peso com câncer de próstata

Um novo estudo publicado pela revista digital BMC Medicine mostra que o risco de morte por câncer de próstata é maior entre homens com excesso de peso. No entanto, a pesquisa ainda não estabelece uma ligação fisiológica direta.

O estudo analisou dados de mais de duzentos mil homens do banco de dados Biobank, organização que coleta informações de saúde no Reino Unido. Os pesquisadores cruzaram os resultados com outros estudos já publicados com o asunto e ampliaram a estatística para 2,5 milhões de casa.

Resultado

A análise concluiu que o risco de morrer de câncer de próstata, doença que afeta principalmente os homens mais velhos, com cerca de 75% dos casos no mundo ocorrendo a partir dos 65 anos, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), está diretamente relacionado ao excesso de peso em um resultado simples: quanto mais obesos, maiores as chances de falecer em decorrência ao câncer.

Antes da conclusão, essa ligação já era suspeita entre os pesquisadores, que apontavam uma correlação essencialmente entre a gordura abdominal e o risco da fatalidade. “Independentemente de onde a gordura esteja localizada, isso não muda muito resultado”, diz a epidemiologista Aurora Pérez Cornago, principal autora do estudo.

Agora o estudo vai se encaminhar para determinar se existe a causa médica direta e tentar responder a pergunta: o excesso de peso leva o paciente a produzir moléculas que favorecem esse tipo de câncer? Ou esses homens simplesmente não vão ao médico com a regularidade que deveriam, o que ajudaria a detectar precocemente os sintomas do câncer?

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Isso é o que acontece com seu corpo quando você para de fumar

⋅ Os benefícios da conchinha: esse tipo de contato melhora o sono e reduz o estresse

⋅ 10 sintomas que indicam que você tem depressão exógena e como notá-los