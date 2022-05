‘Lua de Sangue’ gera memes nas redes sociais; veja algumas das reações

Moradores do Brasil e de diversas partes do mundo acompanharam na madrugada desta segunda-feira (16) o primeiro e único eclipse total da lua neste ano. A “Lua de Sangue” teve seu ápice à 1h11 (horário de Brasília), quando a sombra encobriu completamente o disco lunar, deixando uma cor avermelhada.

Além do país, o fenômeno foi visto também em toda a América do Sul e Central e partes da América do Norte, Europa e África.

No entanto, muita gente se frustrou ao tentar ver a “Lua de Sangue” no Brasil, já que o tempo estava encoberto por nuvens em algumas regiões. Claro que não faltaram memes nas redes sociais sobre o assunto (veja alguns abaixo).

Os eclipses lunares ocorrem quando o Sol, a Terra e a Lua se alinham, segundo explica a astrônoma Josina Nascimento, do Observatório Nacional.

“Quando um corpo extenso, como o Sol, ilumina outro corpo extenso – no caso, a Terra –, ocorrem duas regiões de sombra: a penumbra e a umbra. Quando totalmente escura, sem nenhuma luminosidade, essa sombra é a umbra; quando recebe luz em alguns pontos, a sombra, um pouco mais clara, é a penumbra.”

“Quando a Lua entra na sombra da penumbra, começa o eclipse penumbral; quando está totalmente na penumbra, é o eclipse penumbral. Quando começa a entrar na umbra, é o eclipse parcial. Quando a lua está totalmente mergulhada na umbra, é o eclipse total, e ela toma uma cor avermelhada belíssima. Por isso é chamada de Lua de Sangue”, detalhou a astrônoma.

Confira algumas reações sobre o eclipse nas redes sociais:

eu: olhem a lua de sangue vou tirar uma foto



expectativa. realidade pic.twitter.com/xDDnyZ3gTk — Drii🦋 (@ninaadrii) May 16, 2022

Eu agora olhando pro céu: #EclipseLunar | Lua De Sangue pic.twitter.com/DPJqxOJEow — Biaxis in Singapore 🇸🇬 (@biahxisl) May 16, 2022

Expectativa Lua de Sangue / Realidade pic.twitter.com/o903MsyKyz — Astronomiaum 🌎🚀 (@Astronomiaum) May 16, 2022

Todo mundo: "OLHEM A LUA DE SANGUE"



A lua tá nem metade coberta e eu já tô assim a meia hora pic.twitter.com/uJLeRKmotM — Rexona não te abandona⁹ (@evenirelia) May 16, 2022

EU OBSERVANDO A LUA DE SANGUE AGORA #EclipseLunar pic.twitter.com/Ra7thWaJN7 — Astronomiaum 🌎🚀 (@Astronomiaum) May 16, 2022

#EclipseLunar

"Você vai ver a Lua de sangue?"

Eu: Não

"Pq?"



O motivo: pic.twitter.com/sJjb4Yzm2R — Kel (@Kelriinha) May 16, 2022

"Hoje eu vou ver o eclipse lunar"

As nuvens: pic.twitter.com/sxhKUzZuzK — Universo Oposto (@universo_oposto) May 16, 2022