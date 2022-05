Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 16 a 20 de maio de 2022

Áries

Força para realizar tudo o que planejou. Momento de crescer mais profissionalmente. Acredite em si mesmo, nunca duvide de sua capacidade de ser grande na vida.

Você deve iniciar atividades que você gosta, como estudos e projetos. Seja caridoso. De mais sorte será a quinta-feira e seus números são 09 e 18; sua cor é o vermelho.

Serão dias de abundância e a chegada de uma nova oportunidade de emprego. Cuidado com problemas de garganta pulmão.

Um amor do passado quer resolver uma questão. Você recebe um convite para viajar no final deste mês.

Touro

Se antecipe para resolver os problemas e tenha tempo para ser feliz. Evite as fofocas e se proteja para ter melhor energia. Organize seu tempo.

É hora de aprender a ter uma melhor alimentação e ser mais saudável. Um presente chegará. A felicidade ficará ainda maior.

Não se esqueça de finalizar bem suas atividades e tudo o que planeja. Feche os ciclos da melhor maneira. Quarta-feira será o seu melhor dia. Seus dias de sorte são 12 e 33. Sua cor é o azul forte.

Gêmeos

Momento de realizar seus sonhos e objetivos futuros; os obstáculos são removidos. Proteja de problemas com os outros.

Não hesite se proteger de quem não é bom. O fim de uma situação difícil que você arrasta há muito tempo está se aproximando, lembre-se de que tudo tem um começo e um fim.

Uma proposta para um novo emprego chegará e fará com que você se desenvolva profissionalmente. Cuidado com problemas intestinais e estomacais; coma melhor.

No amor, você continuará com seu parceiro estável; Para os solteiros, o amor virá para ficar. Seus números da sorte serão 07 e 11. Seu melhor dia será a terça-feira e sua cor será o amarelo.

Câncer

Momento de ter sucesso naquilo que é importante. Esta é uma semana de muitos movimentos positivos em sua vida profissional; tente aproveitar essa onda de abundância.

Perdoe-se e perdoe quem o feriu para não carregar energias negativas. Lembre-se que seu signo é muito rancoroso e isso só o prejudica. Confie em si mesmo para realizar os planos.

Cuidado com os problemas legais com dívidas e sempre tente resolvê-los. No amor, chegará um parceiro muito compatível que o fará feliz.

Uma gravidez pode ser descoberta. Segunda-feira será o seu melhor dia. Seus números da sorte serão 17 e 21. Sua cor da sorte é o branco.

Leão

Uma energia especial irá protegê-lo de tudo de negativo que o cerca; momento de muita força de amor e felicidade. A comunicação o ajudará a crescer profissionalmente; você convive com pessoas de poder e se apoia nelas para um novo projeto de trabalho.

Atreva-se a ser autêntico, pois será positivo em tudo o que faz. Cuidado com gastos excessivos. Um amor pode traí-lo, tente esclarecer sua situação.

Você volta a estudar ou se sai muito bem. Seu melhor dia será quinta-feira e seus números da sorte serão 20 e 35. Sua cor de abundância é o laranja.

Serão alguns dias de se reinventar em tudo que fizer para usufruir do sucesso necessário, lembre-se que os bens servem para remediar os males.

Virgem

Novos desafios de vida para fazer seu trabalho da melhor maneira. Você é bem-sucedido, mas precisa se conectar com a intuição para sair de energias negativas.

Cuidado com os problemas de enxaqueca e estresse; exercite-se e medite para liberar essa energia negativa. Você receberá uma surpresa e pode ser o dinheiro de pagamento de uma dívida do passado.

É hora de agir de acordo com seus planos que você já estabeleceu e seguir em frente. Um amor virá para ficar em sua vida. Seu dia de sorte será a quarta-feira e seus números são 14 e 19. Sua cor que atrai a prosperidade é o azul forte.

Libra

Semana de muito trabalho e pressão. Lembre-se de se administrar melhor o tempo no trabalho para não ter problemas. Não fale tanto da sua vida porque o seu signo atrai fofocas.

Seus números da sorte são 1 e 8. Use mais o verde para atrair abundância. Faça alguns ajustes para se sentir mais confortável em casa.

Você viaja e não deve descuidar da saúde. Conquistas e relacionamentos. Conecte-se mais com sua força espiritual para ficar bem.

Escorpião

Semana de energias intensas, por isso é melhor manter a calma e não entrar em problemas. Dinheiro extra chega e é preciso investir em você.

Não procure aquele amor que o deixou e lembre-se quem quer falar com você irá enviar uma mensagem. Feche esse círculo em sua vida e tente conhecer pessoas mais compatíveis.

Seus números da sorte são 4 e 16. Use mais o vermelho para a sua proteção. Um novo amor lhe dará algo que você vai gostar muito.

Sorte para tirar negócios do papel. Momento de cura e de maior crença nas forças espirituais.

Sagitário

Dias de muita força espiritual e você terá a oportunidade de superar qualquer obstáculo. A ajuda e soluções chegam principalmente em termos de trabalho.

As energias negativas que você tem ao seu redor são cortadas. Por isso, apenas aceite e tente pensar positivo.

Você resolve um processo judicial a seu favor e tudo fica em ordem. Lembre-se que o tempo passa e não volta mais, por isso é preciso aproveitar e ser consciente.

Um amor do passado o procura e pode pedir outra oportunidade. Os casais compartilham dias de muito amor. Se você sente que não está atingindo seus objetivos, não fique sobrecarregado e comece a planejar mais. Seus números da sorte são 6 e 10. Seu de sorte é a sexta-feira e a cor do sucesso é o amarelo.

Capricórnio

Momento de força de espírito e saúde. Desejos se realizam; saiba o que quer. Más amizades e amores tóxicos começam a ir embora da sua vida.

Seu signo é muito teimoso e às vezes não mede o perigo das situações; pense bem em tudo que vai fazer e dizer para que depois não se encontre em situações complicadas.

Semana de mudanças repentinas e uma viagem pode ser planejada. Pagamento de dividas. Um amor de Áries, Virgem ou Libra chegará. Seus números da sorte são 30 e 44. Seu dia mágico é terça-feira e o branco e vermelho aumentam a positividade.

Aquário

O que é negativo vai embora. Aceite as mudanças positivas em seu ambiente de trabalho e amor. A intuição e adivinhação através dos sonhos estará em alta; você deve estar muito atento aos seus sonhos e sentimentos.

Semana de estar com uma atitude muito boa, que ajuda a atrair realizações. O dinheiro extra pode chegar. Seus números da sorte são 5 e 12 e seu melhor dia será quarta-feira.

Não brigue com seu parceiro; resolva, dê um tempo ou procure um amor mais compatível com calma. Negócios surgem.

Peixes

Você sentirá a proteção e justiça agindo em sua vida. Por isso, é tempo de perdão e não de carregar energias negativas.

Boas oportunidades de crescimento na vida pessoal e profissional. Você deve se concentrar naquilo que deseja para o seu futuro; é hora de deixar aquele amor tóxico para trás.

Sina em frente e gaste seu tempo com você. Momento de progredir no que você precisa para sua vida. Negócios saem do papel.

Semana de reuniões de última hora em seu trabalho para mudanças de emprego. Grandes passos nos estudos. Seus números são 2 e 18 e seu melhor dia será quinta-feira.

Não busque mais o reconhecimento dos que estão ao seu redor e o ignoram; procure se sentir completo consigo mesmo e ser feliz.

