Como negociar um sexo ‘não convencional’ com seu parceiro. (Reprodução/Netflix)

Não importa se você possui uma relação fixa ou casual com alguém, mas a rotina de sexo tradicional – o famoso jeito convencional e de costume – pode acabar despertando em você a vontade de experimentar coisas novas dentro das relações íntimas.

Entretanto, não basta apenas você querer explorar novos caminhos. É necessário que haja um diálogo com seu parceiro para entender se ele gostaria de aderir esses novos modelos para mudar a rota da transa.

Pode não ser tão simples ter uma conversa com ele, seja por vergonha, medo de sua reação ou até mesmo a “falta de tato” para abordar o assunto. Contudo, separamos algumas dicas traduzidas e adaptadas do portal Psychology Today. Continue lendo este artigo para entender como negociar suas vontades no sexo.

Como os parceiros podem negociar o sexo ‘não convencional’?

De acordo com o portal Psychology Today, os tipos de sexo “não convencionais” são mais comuns do que se imagina. Desta forma, você pode deixar seu parceiro ciente disso para que ele não se sinta acuado no princípio.

Pesquisas mostram que a maioria dos casais já se envolverem nos tipos de sexo mais ousados e ‘diferentes’. Pessoas que possuem um relacionamento mais aberto a esses temas e experiências tendem a obter mais facilidade para compartilhar seus desejos sexuais e são mais propensos a manterem conexões satisfatórias.

Devo contar ao meu parceiro sobre minhas fantasias sexuais?

Geralmente, os casais que atuam em uma fantasia no sexo, relatam que a “brincadeira sexual” ocorreu de forma positiva (com exceção de trios). Diversas pessoas imaginam que suas fantasias podem ser impróprias ou não bem-vindas pelo parceiro.

De fato, fantasias de homens e mulheres são muito mais semelhantes do que se imagina. Caso você tenha vontade de experimentar com seu parceiro, o importante é dialogar sobre isso na medida em que esteja confortável e informado sobre o assunto.