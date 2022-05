A reflexão que o eclipse da Lua de Sangue deixa para cada signo do zodíaco

Na madrugada de segunda-feira uma Lua de Sangue ganhou os céus! Este foi o dia de um eclipse lunar total no signo de Escorpião, marcando uma fase de transformação, desafios e cura para todos os signos do zodíaco.

Confira a reflexão que esta energia especial deixa e como é importante compreendê-la:

Áries

Saiba ser valente, mas não feche o seu coração para os sentimentos e saiba compartilhar o que sente com quem se importa.

Touro

Permita-se tomar as decisões importantes que foram adiadas e veja as características do momento com realidade; o processo de transformação é fortalecido e chegou a hora!

Gêmeos

A vida irá chacoalhar as estruturas para que você possa buscar vivencias mais saudáveis em todos os sentidos; chegou seu tempo de amadurecer e descobrir uma nova felicidade.

Câncer

Não tenha medo de visitar suas vulnerabilidades para compreender o emocional e ter mais certeza dos objetivos. É hora de começar a curar!

Leão

Hora de regressar a tudo o que foi importante para o seu coração e sensação de pertencimento. Compreenda as conexões que são especiais e como é possível aumentar a segurança emocional.

Virgem

Comece a se encorajar internamente para mostrar o seu interior ao mundo; novas compreensões, cuidados e curas fazem parte desta energia em busca de equilíbrio. É hora de equilibrar e ambicionar o positivo!

Libra

Seja capaz de se ouvir mais e compreender a sabedoria que nasce dentro de você. Existe muitas aberturas e inspirações que precisam ser reconhecidas para que a vida ande.

Escorpião

Permita renovar sentimentos e se transformar positivamente. É hora de descobrir a força olhando para dentro de si sem julgamentos e pessimismo; todos carregam o bem e o mal.

Sagitário

Hora de sair da estagnação e romper padrões que já não funcionam; sua vida precisa andar e é necessário descobrir coisas novas, permita-se abrir o coração e a mente para isso.

Capricórnio

Hora de tomar decisões e compreender a necessidade de equilíbrio entre ser, doar e compartilhar. Inspire-se a fazer mais pelo próprio crescimento.

Aquário

Não tenha medo de deixar seu brilho liderar e levá-lo a lugares importantes; para isso, é ideal saber também quais sãos as sombras. A confiança virá!

Peixes

Não é hora de se fechar; acesse os pensamentos e os sentimentos por mais difíceis que sejam. Existe espaço para começar com menos pesos e mais inteligência, só depende de você e dos passados dados para que isso se materialize.

