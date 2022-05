4 perfumes masculinos contratipos com ‘fixação eterna’ Imagem: Pexels

Uma das qualidades mais buscadas em um perfume é que ele dure bastante na pele. Contudo, é comum achar que apenas perfumes caros ou importados vão projetar ou fixar bem. O youtuber especializado em perfumes, Junior Barreiros, prova que é possível encontrar qualidade também em perfumes inspirados, também conhecido como ‘contratipos’. Veja os melhores a seguir.

Lord Town - In the Box

Esse perfume nacional é inspirado em na fragrância importada Layton, de Parfums de Marly, uma fragrância com preço bem alto. Lord Town é um âmbar floral masculino muito sedutor, com fixação mínima de nove horas, segundo Junior.

As notas de topo são Maçã, Lavanda, Tangerina e Bergamota. As notas de coração são Gerânio, Violeta e Jasmim e as notas de fundo são Baunilha, Cardamomo, Madeira Guaiac, Pimenta, Sândalo e Patchouli.

Mead - Nuancielo

Mead é um perfume aromático especiado, inspirado na fragrância Naxos, de Xerjoff, perfume de nicho com alto valor de mercado. Mead, sua inspiração, é um perfume compartilhável, podendo ser utilizado tanto por homens quanto por mulheres e fixa em torno de dez horas.

As notas de topo são Lavanda, Bergamota e Limão Siciliano. As notas de coração são Mel, Canela, Jasmim Sambac e Cashmeran e as notas de fundo são Folha de Tabaco, Fava Tonka e Baunilha.

Opel - Thera Cosméticos

Inspirado em Tm Ford, de Ombré Leather, Opel consegue oferecer um aroma muito parecido com o original. Fixa por volta de nove horas e possui alto poder de projeção.

Notas de topo em Cardamomo. Notas de coração em jasmim e couro e notas de fundo em âmbar, patchouli e musgo.

Sumptuous - JA Essence de La Vie

Esse é aquele perfume considerado uma ‘bomba’, possível de ser percebido pelo líquido bem escuro. É inspirado em Amber Aoud, de Roja Parfums.

Notas de topo: Limão e Bergamota. Notas de Coração: Rose de Mai, Jasmin de Grasse, Ylang Ylang e Fig. Notas de fundo: Canela, Açafrão, Patchouli, Musgo de Carvalho, Sândalo, Aoud, Benjoim, Orris, Bétula, Âmbar Cinzento e Almíscar.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Perfumes contratipos masculinos que fixam na pele ‘para sempre’

⋅ Esses são os perfumes femininos nacionais mais SEDUTORES indicados para encontros

⋅ Guarda roupa olfativo: de quantos perfumes você realmente precisa?