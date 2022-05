Telescópio da NASA capta imagem única de galáxia gigante e registro impressiona; confira

Uma nova imagem do Telescópio Hubble da Agência Espacial Americana (NASA) destaca uma galáxia elíptica gigante, UGC 10143, no coração do aglomerado de galáxias Abell 2147.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, aglomerado a cerca de 486 milhões de anos-luz de distância na cabeça da serpente, a constelação de Serpens.

UGC 10143 é o maior e mais brilhante membro de Abell 2147, que pode ser parte do superaglomerado de galáxias Hercules.

O centro brilhante da UGC 10143, o halo estendido escuro e a falta de braços espirais e faixas de poeira formadoras de estrelas a distinguem como uma galáxia elíptica.

Telescópio da NASA capta imagem única de galáxia gigante e registro impressiona

Como detalhado pela NASA, as elípticas costumam estar próximas ao centro dos aglomerados de galáxias, sugerindo que podem se formar quando as galáxias se fundem.

Esta imagem de UGC 10143 é parte de uma pesquisa do Hubble de aglomerados de estrelas globulares associados às galáxias mais brilhantes em aglomerados de galáxias.

Aglomerados de estrelas globulares ajudam os astrônomos a traçar a origem e a evolução de seus vizinhos galácticos.

Ainda de acordo com as informações, a pesquisa do Hubble analisou a distribuição, brilho e conteúdo metálico de mais de 35.000 aglomerados globulares de estrelas. Confira registro:

Texto com informações da NASA