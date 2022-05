Maquiagem: truques fáceis para arrasar no contorno do nariz e ficar mais bela e jovem

Embora cada nariz tenha seu formato e particularidades, o que de forma geral não é um problema, há quem deseje aplicar alguns truques de maquiagem para deixá-lo ainda mais bonito e com o rosto com uma aparência mais jovial.

Pensando nisso, se o seu objetivo é transmitir, por exemplo, a ideia de maçãs do rosto mais salientes, um nariz menor ou até mesmo mais achatado, confira a seguir algumas recomendações super práticas e que são compartilhadas pelo portal de notícias Nueva Mujer.

Veja depois estas dicas de maquiagem:

Dica para contorno do nariz

Antes de mais nada, vale lembrar que as linhas de contorno variam de acordo com o formato de seu nariz, ok? No entanto, de forma geral, as recomendações são as seguintes:

Para começar, com um corretivo dois tons mais escuros que a cor de sua pele, você deve fazer duas linhas nas laterais, como visto na capa desta notícia;

Lembre-se que as linhas devem se conectar com o início da sobrancelha, o que as farão parecer mais naturais;

Importante: se você tiver o nariz muito longo, deve tentar fazer uma linha na parte inferior do septo e não em sua ponta. O Nueva Mujer reforça que se o objetivo é alongar, esta é a zona para escurecer;

Por fim, não esqueça de desfocar bem estas zonas para que o efeito seja o mais natural possível.

