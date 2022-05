Esse é o tempo máximo que um frango pode ficar fora da geladeira

O frango é uma das proteínas mais consumidos do Brasil, compondo a chamada ‘mistura’ do prato da população brasileira. Conforme número do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgado pela Agência Brasil, o abate de cabeças de frango atingiu 6,18 bilhões em 2021, sendo 2,8% ou 169,87 milhões de cabeças a mais na comparação com o ano anterior.

A alta no consumo se dá pelo preço, mas também é um alimento saudável, saboroso e que pode ser preparado de diversas formas. Contudo, assim como qualquer outro alimento, é preciso que o manuseio do corte de frango seja limpo e seguro, pois o frango é conhecido por ser um grande transmissor da bactéria salmonela, responsável por problemas graves no intestino.

Para que a bactéria não desenvolva, é preciso seguir algumas recomendações, como não lavar o frango antes do preparo; utilizar utensílios domésticos, como as facas, diferentes para cada alimento e lavar as mãos sempre que for manuseá-lo, tanto antes como depois.

Além dessas dicas, a chave para evitar a contaminação pela bactérias está na refrigeração. Segundo o site do Food and Drug Administration, do Departamento de Saúde dos Estados Unidos, o frango cru pode fica em temperatura ambiente por até duas horas em dias com a temperatura mais amena. Para dias muito quentes, o intervalo de tempo diminui para apenas uma hora.

O tempo fora da geladeira precisa ser seguido pois, quanto maior a temperatura dos cortes, melhores serão as condições para que ocorra a contaminação e reprodução de microrganismos nos alimentos. Contudo, é importante lembrar que, ao congelá-lo, as bactérias não serão eliminadas e ficam apenas em estado dormente. Para prevenir doenças, o frango precisa ser bem cozido.

LEIA MAIS:

Isso é o que acontece com seu corpo quando você para de fumar

Bebidinha caseira fácil que acelera metabolismo: Suco de beterraba com cenoura para emagrecer

Suco natural com tomate e mais dois ingredientes para dormir melhor