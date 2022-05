Cuidado! Essas 6 criaturas podem entrar na sua casa pelo banheiro

Mesmo sem serem convidados, diversos seres vivos acabam invadindo as casas, independente da região em que você mora. Em lugares mais urbanos, as invasões mais comuns são de insetos e aracnídeos. Porém, em interiores e regiões de sítios, por exemplo, os riscos de algum animal peçonhento aparecer de surpresa são grandes, principalmente nos banheiros, por ser um lugar úmido e convidativo para insetos e outros seres.

Você provavelmente já viu outras matérias sobre essas aparições nos banheiros, inclusive nas privadas. Mas saiba que o intuito não é colocar medo, e sim fazer um alerta. Por isso, você confere a seguir 6 animais que podem invadir sua casa a partir do encanamento, de acordo com o site Megacurioso.

1. Cobras

Provavelmente essa é uma das invasões mais perigosas, mas que não ocorre em lugares tão populosos, como as cidades. De qualquer forma, as serpentes gostam de lugares frios, úmidos e escuros, ou seja, as tubulações das casas são perfeitas.

Elas chegam até lá pelos esgotos, pois acabam encontrando restos de alimentos e vão entrando entre os canos em busca de saída. De acordo com o site, as invasões mais comuns são as de cobras de jardim, que geralmente são mais magras o que as cobras venenosas.

2. Ratos

Já os ratos são pragas humanas muito comuns e invadem as casas de diversas maneiras possíveis e fazem isso em busca de alimentos a partir do esgoto, por isso é sempre recomendado manter o vaso sanitário limpo e a tampa fechada.

3. Aranhas

Os aracnídeos também são pragas muito comuns, seja em apartamentos ou casas, cidades urbanas ou interiores. Contudo, as aranhas não são nadadoras, logo não entram na sua casa pela privada, mas pelo seu tamanho e destreza com as patas, invadem por outras brechas no banheiro e outros cômodos.

O banheiro é um ambiente propício para elas pois elas gostam de fazer as teias em cantos escuros, e como esse é o o lugar menos movimentado e com muitos insetos, é perfeito para elas se alimentarem.

4. Lagartos

Não é comum observar os lagartos nas cidades, muito menos no Brasil, mas você provavelmente já viu algum vídeo de invasão do réptil na televisão ou pela internet no sudoeste dos Estados Unidos, por exemplo, onde costuma ocorrer com certa frequência. Eles são atraídos pelos insetos, como as moscas, que ficam presas nas tubulações, e como gostam de água, os canos das casas não são nenhum problema.

5. Gambás

A Austrália enfrentou nos anos 2000 uma ‘epidemia’ de gambás, que subiam pelas paredes dos canos em vários lugares do país. Conforme relatado pelo site, em 2008, um homem viu a água da privada da sua casa borbulhando e quando foi verificar do se que tratava, era um bebê gambá no meio da água.

O animal é um excelente nadador e consegue prender a respiração por muito tempo, então não seria nenhum mistério trombar com um deles em uma privada, mesmo o susto sendo certeiro.

6. Baratas

Na lista não poderia faltas elas, um dos seres vivos mais antigos da Terra e muito temidas. Assim como os ratos, provavelmente são as criaturas que mais causam traumas nos moradores. Costumam aparecer nas casas principalmente pelo esgoto e ralo do banheiro.

Elas possuem hábitos noturnos e gostam de comer restos de alimentos. Então a dica é manter a casa, principalmente a cozinha, sempre limpa.

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅

LEIA TAMBÉM:

⋅ Misturinha caseira com amaciante que vai deixar o box do seu banheiro impecável

⋅ Essas 7 espécies comuns podem estar dentro da sua casa ou no seu quintal E VOCÊ NÃO SABE!

⋅ Esses são os animais mais velhos do mundo