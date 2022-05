Conselho especial para cada signo iniciar a semana de 15 a 21 de maio de 2022

Mais uma semana está começando e é preciso finalizar esta fase da melhor forma.

Confira alguns conselhos que podem ajudar:

Áries

Busque o equilíbrio para pensar bem nas opções e caminhos que podem seguir. Um problema ou preocupação chegará ao fim, mas é preciso agir com estratégia e sem ansiedade.

Touro

Sinta seu coração e compreenda as novas emoções que surgem por conta de experiências. Tudo passa e fica melhor, mas é preciso ter força!

Gêmeos

Seja mais atento com o que diz e não se comprometa com as palavras. É hora de começar a ser mais consciente e se desfazer de alguns pesos com mais maturidade.

Câncer

É uma nova fase que chega e a coragem de seguir em frente mesmo diante do inesperado. Tome suas decisões com sabedoria e saiba se adaptar para que tudo flua melhor.

Leão

Seja mais calmo e controle algumas reações que podem ser excedidas. É melhor ter equilíbrio e resolver tudo com paciência, pois a energia será renovada em breve.

Virgem

Os sentimentos se tornam mais intensos e é importante ficar conectado com o que existe de melhor. Não seja negativo e comece a reascender a chama do entusiasmo para viver com paixão.

Libra

O desejo de expandir a mente deve ser realizado e para isso é importante estar preparado para lidar com a clareza de algumas situações. Não deixe para depois a resolução de problemas e evolução.

Escorpião

Liberte-se de algumas preocupações para alcançar o sucesso. É hora de se libertar e assumir o novo em sua vida. Desenvolva-se!

Sagitário

Cuidado redobrado com as pessoas próximas sejam amigos ou inimigos. Seja maduro e consciente para tomar e comunicar suas decisões. Sinais chegam.

Capricórnio

Tenha atenção para concluir tudo o que precisa e manter a calma. Não é hora de descontrole, mas sim de ser mais prático.

Aquário

Permita que novas portas se abram e pessoas especiais entrem em sua vida. Guarde sua energia para tudo o que é positivo e não perda tempo com o negativo.

Peixes

Concentre-se naquilo que importa e voce realmente deseja. Não tema mudar e ir atrás dos objetivos de forma ousada, pois voce é capaz de fazer acontecer.

