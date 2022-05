Os signos que podem ver um ex voltar este fim de semana

O segundo fim de semana de maio de 2022 chegou e alguns signos do zodíaco podem ver um amor do passado regressar em suas vidas.

Confira quais são:

Áries

O momento é de romantismo e novas oportunidades, mas o passado também pode voltar a dar as caras. É importante recordar que, além de notícias sobre amores antigos, mensagens também tendem a chegar. Evite entrar em dramas que já não fazem parte da sua vida e evite atrapalhar sua vida amorosa atualmente. É melhor se prevenir para não entrar em problemas.

Câncer

Muitos movimentos acontecem agora e a vida amorosa se torna mais importante. A carência pode fazer com que conexões com o passado revivam e é importante não se iludir. Lembre-se que o novo pode tentar entrar em sua vida, mas não encontra espaço porque bagagens antigas são carregadas. É hora de seguir em frente!

Confira mais: Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo de 13 a 15 de maio de 2022

Aquário

Os sentimentos estão em alta e o passado pode retornar. É importante ser consciente do que sente e reascender apenas chamas que valem a pena. lembre; se que a intuicao estará em alta e é possível tomar boas decisões, apenas tenha calma e maturidade. Tenha atenção redobrada com pessoas que insistem em se conectar de novo.

Peixes

Tenha atenção com os lugares que frequenta ou com o que diz para as outras pessoas, pois é possível que estas situações motivem a volta de uma pessoa do passado. Quem está emotivo ou em conflito, é melhor se recuperar e não lidar com conflitos que podem piorar a situação. Ignore algumas aproximações e concentre-se naquilo que realmente importa.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!