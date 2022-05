NASA: Telescópio Hubble capta imagem reveladora no espaço; confira registro impressionante

O Telescópio Hubble da Agência Espacial Americana (NASA) permitiu aos astrônomos ver galáxias de todas as formas e tamanhos de quase todos os ângulos.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, quando uma galáxia é vista de lado, a perspectiva hipnotizante revela uma fatia deslumbrante do universo. O “Little Sombrero”, também conhecido como NGC 7814 ou Caldwell 43, é uma dessas galáxias.

Contra um pano de fundo salpicado de galáxias mais remotas, o Little Sombrero apresenta uma protuberância central brilhante, um disco fino cheio de poeira e um halo brilhante de gás e estrelas que se espalha pelo espaço.

Está a cerca de 40 milhões de anos-luz da Terra, 80.000 anos-luz de largura e bilhões de anos.

Telescópio Hubble da NASA capta imagem revelada no espaço

Como detalhado pela NASA, a espiral empoeirada recebeu o nome da galáxia Sombrero de aparência mais grandiosa , que se assemelha a um chapéu mexicano de abas largas.

Também vista de sua borda, a galáxia Sombrero está localizada a apenas 28 milhões de anos-luz de distância e parece maior que o Little Sombrero. Na realidade, eles são quase do mesmo tamanho, mas o Sombrero parece maior porque está mais próximo.

Esta imagem do Little Sombrero é uma combinação de observações visíveis e infravermelhas capturadas pela Advanced Camera for Surveys do Hubble em 2006.

Ainda de acordo com as informações, as observações foram feitas para ajudar os astrônomos a estudar as populações estelares da galáxia e para ajudar a esclarecer a evolução desta galáxia e outros gostam.

Texto com informações da NASA