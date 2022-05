Esses são os perfumes femininos nacionais mais SEDUTORES indicados para encontros

Além de todas as técnicas de paquera, uma das coisas que chamam atenção em um encontro é a elegância e claro, o aroma que você está exalando. E caso você queria seduzir logo de cara, você provavelmente vai querer exalar um aroma bombástico, não é mesmo? Por isso confira a seguir a lista elaborada pela youtuber Juliara Ferreira com os perfumes nacionais mais sensuais para você arrasar no primeiro encontro e receber elogios.

Floratta Red

Uma dica para você deseja escolher uma fragrância específica para encontros, é sempre prestar atenção em frascos vermelhos ou que traga red no nome, como é o caso dessa versão de Floratta. É um perfume que agrada tanto o público masculino quanto o feminino, em virtude principalmente da nota de maçã, que se destaca.

As notas de topo são Bagas Vermelhas, Maçã e Laranja. As notas de coração são Notas Florais, Tuberosa, Flor de Laranjeira, Violeta e Lótus e as notas de fundo são Chocolate amargo, Âmbar, Almíscar, Sândalo e Cedro.

Ilía Secreto

Segundo a especialista, quando a ideia for chamar a atenção, esse perfume é referência. Seu diferencial é a nota de uva. É um perfume bem cremoso e adocicado.

As notas de topo são Uvas, Ameixa, Pera e Mandarina. As notas de coração são Jasmim, Orquídea, Frésia e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Fava Tonka, Café, Cedro, Sândalo e Ishpink.

Coffee Woman Seduction

Caso o seu encontro não seja noturno e sim no final da tarde, você precisa de um perfume que combine mais com o horário. Para isso, essa é a fragrância mais indicada, que como o próprio nome diz, tem o objetivo de seduzir, mesmo sendo bem versátil. Dos citados da lista, é o que possui o aroma mais leve, indicado para quem gosta de aromas doces-frutados.

As notas de topo são Lichia, Kiwi e Marmelo. As notas de coração são Chocolate Branco, Cupcake, Ameixa e Jasmim e as notas de fundo são Café, Almíscar, Notas Amadeiradas e Raíz de Orris ou Lírio Florentino.

E Rouge

Outro perfume que tem a nota de maçã muito presente, lembrando até mesmo a fragrância importa Sì. Possui boa fixação.

As notas de topo são Ameixa, Mandarina Verde, Pera, Bergamota e Davana. As notas de coração são Maçã Vermelha, Madeiras Preciosas, Jasmim Sambac, Peônia, Gengibre africano, Ládano e Pêssego e as notas de fundo são Âmbar, Creme, Almíscar.