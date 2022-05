Bebidinha caseira fácil que acelera metabolismo: Suco de beterraba com cenoura para emagrecer

Se você entrou na onda fitness, buscando uma alimentação saudável em conjunto a exercícios físicos para refletir na sua saúde e autoestima, está no artigo certo!

Sucos naturais feitos da forma correta podem te ajudar a desintoxicar, desinflamar e favorecer na sua perda de peso. Não se esqueça que visitas regulares a profissionais da saúde são importantíssimas! Cada caso pode ter uma recomendação diferente.

Para te auxiliar neste processo, trouxemos uma receita de suco natural saudável, extraída do portal Tua Saúde. Essa receita é um suco desintoxicante de beterraba com cenoura, a combinação perfeita para te ajudar a queimar gordura e te dar energia!

A combinação de cenoura e beterraba é um ótimo remédio natural, caseiro e detox, capaz de aumentar a disposição e te hidratar. Também auxilia no alívio à prisão de ventre.

Prepare caneta, papel e os ingredientes necessários. Abaixo você confere como fazer essa bebidinha caseira fitness.

Vamos à receita?

Suco de beterraba com cenoura

O suco de cenoura promove a melhora no funcionamento do fígado e da digestão de alimentos, além de auxiliar na desintoxicação do organismo e facilita na eliminação de toxinas. Em conjunto com a beterraba, que purifica o sangue, o suco se torna uma combinação poderosíssima.

Ingredientes

1 cenoura

½ beterraba

2 laranjas com bagaço

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes no liquidificador até obter uma mistura homogênea. Caso o suco fique muito grosso, adicione meia a xícara de água. Você pode adicionar cubos de gelo, caso seja de sua preferência.

Alerta

A bebida em questão não emagrece por si só, contudo auxilia no processo de emagrecimento.

O conteúdo deste artigo é apenas informativo. Não se trata de incentivar orientar hábitos de consumo, fornecer diagnósticos, tratamentos ou substituir as visitas regulares ao médico. Em caso de dúvidas, consulte um profissional da área da saúde imediatamente.