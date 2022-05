Relacionamento: 3 pontos cruciais para saber se eu amo alguém de verdade ou se a paixão é passageira

Não há nada fora do comum confundir sentimentos quando se fala de amor. Então como faço para distinguir a paixão, o desejo, o amor e a admiração? Realmente não é uma tarefa fácil, contudo não é impossível.

De acordo com a ciência, essa questão não é tão simples, pois grandes doses de dopamina são liberadas em situações deste porte. Esse neurotransmissor é a causa de sensações agradáveis e de bem-estar. Tendo isso em vista, é importante se atentar sobre o que você realmente sente.

A atenção deve ser dobrada, principalmente se você deseja construir uma relação com essa pessoa, sendo que sua certeza será parte da responsabilidade emocional para com ela. Baseado no portal Nueva Mujer, confira alguns caminhos para te direcionar.

1 – Amor ou desejo?

De acordo com a psiquiatra Judith Orloff para o Huffington Post, “o desejo faz você querer dormir com alguém”, além do sexo, também faz com que você fique emocionalmente conectado.

“O amor implica querer passar tempo com seu parceiro e ouvir suas necessidades e sentimentos para se sentir unido. Também envolve mostrar interesse em conhecer os amigos”, afirma a psiquiatra.

Desta forma, é possível tirar uma base sobre seu real sentimento em relação àquela pessoa. Quando se trata de paixão, as conversas íntimas e relações sólidas não são muito exploradas.

2 – O tempo dirá

Quando você deseja alguém, a primeira coisa que passa pela sua mente são os aspectos físicos da pessoa e nas fantasias e prazer que ela pode te proporcionar. Contudo, as experiências ao longo do tempo será capaz de revelar se há amor de verdade além do exterior.

3 – Você se torna mais vulnerável

De acordo com a psiquiatra, o amor é um risco aterrorizante em um nível emocional. O amor constrói uma relação sólida que te deixa mais vulnerável para confiar seus medos e esperanças ao seu parceiro.

Desta forma, se sentirá mais livre para compartilhar histórias de vergonha, orgulho, decepções e outros detalhes que revelarão sua verdadeira face. Analise todos esses pontos e procure descobrir o status de seus sentimentos.