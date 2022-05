Qual a relação entre as bruxas e a cerveja?

Você deve estar achando que a gente se enganou, afinal hoje é sexta-feira 13 e não Dia das Bruxas. Contudo, quando se trata de curiosidade e terror, nunca é cedo (ou tarde) para aumentar seu portfólio de conhecimentos curiosos, não é mesmo? Por isso, descubra no texto o que as ‘bruxas’ tem a ver com a cerveja.

A cerveja é uma bebida muito antiga, há mais de 7 mil anos e desde o principio as responsáveis pelo preparo dessa bebida eram as mulheres. Para encontrá-las no mercado, era só avistar alguém com um chapéu grande e pontudo em frente a um caldeirão, onde era preparado a cerveja. Aquelas que produziam a bebida em estabelecimento próprio costumavam deixar para fora de casa uma vassoura avisando que ali era possível adquirir cerveja. Além disso, era comum os comerciantes criarem gatos para espantarem os ratos que comiam os grãos, matéria-prima do líquido. Toda essa descrição te lembra algum personagem?

De acordo com o site The Conversation (em inglês), o machismo então foi forte os cervejeiros passaram a acusar essas mulheres de bruxaria, em virtude do uso dos caldeirões, para acabar com a concorrência, se aproveitando Inquisição, movimento da Igreja Católica que pretendia combater a bruxaria. E aos poucos a produção feminina no ramo caiu e até hoje a bebida é relacionada ao ‘masculino’, tanto no quesito consumo quanto na fabricação. Segundo uma pesquisa feita pela Universidade de Stanford, dos Estados Unidos, apenas 17% das cervejarias artesanais têm uma mulher no cargo de chefe, sendo que apenas 4% delas contam com uma mestre-cervejeira.

