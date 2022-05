O aviso para cada signo do zodíaco na sexta-feira 13

Dias de muitas superstições para uns, mais uma sexta-feira 13 é marcada no calendário e dessa vez o dia coincide com uma lua em Libra que pode motivar muitos pensamentos sobre as parcerias cultivadas na vida.

Confira o aviso especial para cada signo do zodíaco nesta sexta-feira 13:

Áries

É melhor prezar pela harmonia e equilíbrio, ao invés de tentar controlar tudo com seus impulsos. Seja inteligente e dê espaço para lidar com o inesperado de forma mais efetiva.

Touro

Mantenha a cabeça no seu trabalho e naquilo que é importante para você. Não se deixe tanto afetar pelo outro e tenha atenção com os erros que podem ser cometidos por desatenção sua. Retorno do passado.

Gêmeos

Não se julgue ou diminua, pois isso motiva os outros a fazer o mesmo. Se tudo parecer mais negativo, é hora de buscar a esperança dentro de você para sair desta energia e olhar ao redor onde o melhor o espera. Reflita e abra os olhos.

Câncer

A vontade de desenterrar o passado pode trazer conclusões importantes. Apenas seja mais simples e menos dramático para poder aproveitar as emoções que tendem a retornar e encontrar respostas em seu coração.

Leão

Os problemas são colocados na mesa e isso é a oportunidade de melhorar. Não tenha medo de se comunicar e fazer o amor prevalecer, mas saiba realizar esta tarefa com consciência e tato.

Virgem

O passado é encerrado ou reavaliado. Mantenha o equilíbrio e uma perspectiva realista para não cair em ilusões ou injustiças com pessoas que estenderam a mão.

Libra

Permita que a confiança aumente e tome a frente para resolver os atrasos ou problemas. É hora de resolver e finalizar de maneira estruturada, para aproveitar mais seu tempo depois.

Escorpião

Faça o que é preciso para que os assuntos não tomem sua mente por completo. Pode ser momento de resolver o passado de vez com confiança.

Sagitário

Não trema ao ver o passado retornar e busque ser transparente em suas intenções ou conversas. Ressentimentos são resolvidos e é necessário parar de ignorar certos problemas.

Capricórnio

O apego vai partindo da sua vida e abre as portas para uma limpeza. Hora de começar a realeza aquilo que realmente quer e terminar projetos que foram adiados.

Aquário

Os sentimentos e a sensibilidade estão em alta, por isso é importante ter paciência e autocuidado. O passado baterá na porta, mas é para trazer clareza; não caia em ilusões.

Peixes

É possível sentir como a energia se tona mais aberta e sensitiva? Aproveite este momento para encontrar oportunidades e encerrar o que não vale a pena. Não ignore a necessidade de mudar.

