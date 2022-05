Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo de 13 a 15 de maio de 2022

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco.

Confira as previsões para cada signo do zodíaco de 13 a 15 de abril de 2022:

Áries

Boa sorte em tudo que você vai fazer. Um trabalho extra pode chegar e será lucrativo. Você decide continuar se exercitando e deve ser saudável na alimentação.

Durante este 13 de maio as estrelas se alinharão a seu favor para dar mais abundância. Respostas chegam. Uma viagem acontece até o final do mês.

Pare de procurar motivos para não estar apaixonado e deixe-se amar; a vida o encherá de mais surpresas. Você terá sorte com os números 13 e 40.

Lembre-se que é bom economizar, mas evite ficar apenas no desejo e nunca realizar o que quer. Uma novidade em casa. Não se esqueça de cuidar dos dentes, pois é p seu ponto fraco.

Touro

Você terá um fim de semana que o transformará e tomará decisões que mudarão sua vida para melhor. Lembre-se de que seu signo está indo bem para se libertar e fazer uma limpeza positiva.

Para este 13 de maio você terá sorte em tudo relacionado ao trabalho e novos projetos; você precisa economizar e ter mais segurança apenas. Você recebe um convite para viajar.

Um dinheiro extra virá. Seu signo é muito teimoso e às vezes as coisas não podem ser do jeito que você quer. Seus números da sorte são 07 e 23.

No amor você precisa respeitar o tempo e ser um pouco mais compreensivo, porque cada um tem que fazer seus projetos de vida. Casais precisam aceitar que não são donos um do outro para viver plenamente seu relacionamento amoroso.

Gêmeos

Você enfrentará muitas situações complicadas em sua vida pessoal. Você precisa organizar tudo ao seu redor e resolver problemas para passar a evitar evitá-los.

Lembre-se que o seu signo sempre dará a volta por cima e é apenas uma questão de decidir ter sucesso. Um amor do passado, do signo de Aquário ou Áries, pode fazer uma proposta.

Um convite será recebido ou uma porta se abre. Você recebe um dinheiro extra que não esperava e o ajudará a pagar as dívidas.

Tenha cuidado com problemas renais e cuide mais da saúde. Durante este 13 de maio lembre-se; é dando que se recebe. Seus números da sorte são 05 e 44. Não caia na chantagem de amores passados e siga em frente com a sua vida.

Câncer

Durante o fim de semana você terá muito trabalho. Lembre-se que seu signo sempre tenta ficar bem com seus superiores, mas precisa ter calma para resolver tudo o que precisa.

Serão alguns dias de mudanças positivas em sua vida amorosa e você finalmente alguém especial. Tente não ser tão intenso no relacionamento e dê espaço ao outro; vá com calma.

Neste 13 de maio você terá uma revelação espiritual sobre sua vida e deve estar atento aos sinais. O branco ajuda a abrir caminhos. Cuide de problemas nos dentes; lembre-se que é o seu ponto fraco.

Seus números da sorte são 01 e 29. Mantenha o exercício e alimentação em dia para ter energia. Além disso, use laranja e vermelho para atrair sorte para sua vida.

Leão

Você mudará completamente o clima de sua vida e se livrará de situações passadas, como amores tóxicos e traições de amigos; faça seu trabalho para isso. Neste 13 de maio, cuide da espiritualidade e da intuição.

Você faz uma viagem por motivos de trabalho e fecha um projeto. Cuide de problemas intestinais ou renais. Seja bom e prestativo para atrair conexões sinceras.

No amor, você permanecerá muito estável com seu parceiro. Seus números da sorte são 06 e 17. Tente pagar as dívidas e organizar suas despesas. Alguém irá pedir conselhos; tente ajudá-lo, esses atos sempre serão recompensados.

Virgem

A sorte iluminará sua vida neste final de semana e você terá boas notícias no trabalho. Durante 13 de maio, tente caminhar e se encher de energia positiva.

Você deve ser mais discreto em seus projetos para que eles sejam cumpridos. Você vai em uma viagem por um assunto de família. Cuide de problemas estomacais; modere alimentos gordurosos e álcool.

No amor, não continue com aquela pessoa que só brinca com você e enfrenta a situação. Você verá que quando uma porta se fecha, outra se abre.

Um amor do signo de Sagitário, Aquário ou Peixes entrará em sua vida. lguém do signo de Gêmeos o procura sobre uma situação pessoal e pode ser do passado. Seus números mágicos são 03 e 15. Use mais a cor branca para atrair abundância.

Libra

Dias de muito bom humor para os projetos e chance de sair bem sucedido. Na sexta você se encherá de boas energias.

Compartilhe a gentileza. Você muda e começa novos estudos ou interesses. É hora de resolver questões legais com cautelo para ter sucesso.

Seus números da sorte são 12 e 38. É um fim de semana de muitas surpresas agradáveis e um amor, que pode ser de Aquário ou Gêmeos, o procura novamente.

Tente não esquecer seu crescimento e estudos; lembre-se que quem sabe mais vale mais. Seja paciente.

Escorpião

Fim de semana para ficar pensativo em assuntos de sua vida profissional. Apenas, lembre-se de que seu signo sempre se esforça muito em tudo que faz, por isso receberá um reconhecimento.

Uma viagem será feita. Casais dão passos importantes e podem decidir morar junto. Cuide das dívidas e tente pagar tudo em dia.

Nesta sexta-feira dê um passeio à tarde e se conecte mais com o que acredita. Mudanças em casa e animais de estimação. Uma oportunidade de trabalho ou negócio pode surgir.

Sagitário

Dias para se reinventar completamente. Lembre-se que seu número da sorte é 13 e nesses dias o que você tanto precisa virá; cores vivas ajudam a atrair a abundância o cerca. Você decide estudar ou se concentrar no que importa; continue assim .

Um convite chega. Não brigue mais tanto com seu parceiro, pois seu signo gosta de discutir e deve mudar isso em sua vida.

Você manda seu carro consertar algo. Uma cirurgia sai bem. Um amor deseja voltar. seus números da sorte são 9 e 16 e sua cor é azul.

Capricórnio

Fim de semana de não confundir as oportunidades que a vida dá profissionalmente. Uma mudança de emprego vai chegar até você.

Nesta sexta-feira você receberá um fluxo de energia positiva. Lembre-se de não falar sobre seus planos para não atrair inveja . Você ganha dinheiro extra com uma venda.

Alguém do signo de áries, leão ou sagitário o procura novamente no amor. Amigos são atraídos. Boa hora para mudanças no visual e no interior.

Deixe o passado. A sorte virá com os números 7 e 66. No amor tente, não motivar ilusões ou fazer promessas que se você não vai cumprir.

Aquário

Dias de novas emoções amorosas e de muito entusiasmo com tudo o que você está vivenciando. Cuide dos sentimentos.

Você recebe um dinheiro que não esperava e deve economizar. Você manda consertar algo. Cuidado com as fofocas no trabalho e tente não se envolver. Evite triângulos amorosos.

Nesta sexta-feira, beba muita água e não coma alimentos pesados para que sua energia se renove, você também deve se vestir com cores claras para atrair boas energias.

Hora de controlar o caráter explosivo e manter a calma não cair em provocações. Fortaleça seus propósitos e tenha confiança.

Peixes

Fim de semana de estar com boas energias ao seu redor. Aproveite a energia que faz seu corpo e mente se sentirem muito bem.

Você recebe dinheiro extra. Na sexta-feira as energias são realinhadas para o seu bem e problemas ficam para trás. Cuide mais da saúde.

O branco atrai a abundância por mais tempo. O carisma está em alta. No amor, você continuará sendo muito apaixonado no relacionamento. Os solteiros terão um novo parceiro. Você terá sorte com os números 27 e 60.

