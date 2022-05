Guarda roupa olfativo: de quantos perfumes você realmente precisa?

É praticamente impossível somar quantas fragrâncias de perfumes existem no mundo, logo, escolher uma entre as milhares de opções também não é uma tarefa muito fácil. Existem aquelas pessoas que gostam de colecionar perfumes, sejam importados, nacionais ou contratipos, adocicados ou amadeirados, entre outros. Já outras pessoas são mais minimalistas, e se você é do tipo que possui apenas um perfume, fazer com que o aroma combine com diversas ocasiões é uma tarefa complicada, a menos que sua fragrância seja a famosa ‘coringa’, que pode ser usada desde o ambiente trabalho até mesmo em festas.

Mas, caso você já esteja cansado de fazer todo esse quebra-cabeça para que a fragrância seja a ideal, você provavelmente está pensando em crescer o seu acervo. Mas afinal, quantos perfumes uma pessoa realmente precisa?

De acordo com o youtuber especializado, Halysson Abreu, a primeira ideia que você deve ter é que existe uma diferença entre acervo e coleção. A coleção está mais ligada ao hobby e não você necessariamente vai querer adquirir perfumes para utilizá-los, logo poderá obter qualquer fragrância, com cheiros diferenciados e até mesmo que não te agrade tanto, apenas para você possuir o frasco.

Já o acervo é funcional, então, independente da quantidade, sendo um ou cinco perfumes, os aromas devem ser confortáveis e confiáveis, onde o principal objetivo é você se sentir à vontade.

Se você quer ter um perfume-assinatura, que seja usado em qualquer lugar, qualquer hora e que as pessoas lembrem de você com aquela fragrância, a busca pelo aroma ideal talvez seja mais demorada, mas não impossível. Se essa for sua escolha final, então procure por um perfume aromático, que são versáteis e leves.

Perfumes indicados:

Sauvage;

Bleu de Chanel;

Davidoff Cool Walter;

Quasar;

Malbec Bleu;

Natura Homem Tradicional/Essence.

Se você quer ter mais de uma opção, você pode escolher um perfume aquático, para temperaturas mais altas e eventos diurnos, e um amadeirado ou oriental, para eventos noturnos, dias frios, ou ocasiões sofisticadas.

Perfumes indicados para o calor:

Acqua di Gio;

L’eau D’issey Pour Home;

212;

Arbo Liberté;

Kayak Aero/Oceano.

Perfumes indicados para o frio:

Imprssion in Black;

Malbec Absluto;

Essencial Oud.

Aumentando o seu guarda-roupa olfativo para três perfumes diferentes, já é possível dividi-los por finalidade, sendo um perfume fresco, para o dia-a-dia, e dois para ocasiões especiais, essas podendo ser subdividas entre balada (ou gala) e encontros.

Perfumes indicados dia-a-dia:

Prada L’Homme;

Versace Pour Homme;

Quasar Brave;

Zaad;

Natura Homem

Perfumes indicados para a balada:

1 Million;

Perfume Ultra Male;

Versace Eros;

Joop! Homme Red King;

Malbec Gold;

Egeo Bomb Black;

Natura Homem Coragio

Perfumes indicados para eventos de gala:

Malbec Black;

Natura Essencial Mirra.

Perfumes indicados para encontros:

Xeryus Rouge;

Desire Red For Men Dunhill;

Natura Homem Sagaz;

Quasar Fire.

Caso você queira ousar mais ainda e aumentar o seu acervo para cinco perfumes, você pode somar todas as opções anteriores e montar o seu próprio guarda-roupa olfativo, com um perfume aromático versátil, um aquático para uso diário e em dias quentes, um amadeirado para utilizar no inverno, um perfume ambarado para a noite, e um perfume oriental para encontros.