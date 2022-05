3 perfumes masculinos importados e ‘zero açúcar’ para você que não gosta de aromas doces

Os perfumes com aromas adocicados são mais difíceis de agradar do que outras fragrâncias, como as cítricas e amadeiradas, por exemplo. Isso ocorre pois os perfumes doces são vistos como sinônimo de perfume feminino, por isso alguns homens evitam. Contudo, qualquer fragrância pode ser utilizada independente do gênero, o mais importante é você se sentir confortável.

Mas se a sua ideia é fugir de perfumes que contenha qualquer nota mais doce, veja essas três fragrâncias a seguir, indicadas pelo especialista em perfumes, Junior Barreiros.

XS - Paco Rabanne

Essa é uma fragrância amadeirada aromática clássica, lançada em 1994. Possui um lado cítrico muito aparente e agradável. Em toda sua composição, não possui nenhuma nota doce. Pode ser usado em qualquer época do ano, tanto em dias frios como em dias quentes.

As notas de topo são Bergamota, Alecrim, Hortelã, Limão, Estragão e Mandarina. As notas de coração são Junípero ou zimbro, Pau-Rosa, Sálvia, Gerânio Bourbon e Coentro e as notas de fundo são Sândalo, Almíscar, Âmbar, Musgo de Carvalho, Baunilha, Cedro e Patchouli.

Herrera for Men

Outro perfume clássico da década de noventa, especificamente de 1991. É um amadeirado floral almiscarado com o aroma de lavanda muito presente, lembrando o cheiro de barbearia. Mesmo sendo um perfume considerado amadeirado, pode ser utilizado também em dias quentes.

As notas de topo são Limão, Lavanda, Alecrim e Néroli. As notas de coração são Trevos, Gerânio e Trevo branco e as notas de fundo são Tabaco, Sândalo e Âmbar Cinzento.

Grey Vetiver - Tom Ford

Essa é uma fragrância amadeirada especiada lançada em 2009. Entre os perfumes citados, é o mais caro, porém é o que possui maior poder de fixação. Caso você goste de usar perfumes contratipos, Grey Vetiver possui uma inspiração nacional, o Vetiver Absoluto, de Valentino Viegas.

As notas de topo são Toranja, Flor de Laranjeira e Sálvia. As notas de coração são Noz-moscada, Raíz de Orris ou Lírio Florentino e Pimentão e as notas de fundo são Vetiver, Notas Amadeiradas, Musgo de Carvalho e Âmbar.

