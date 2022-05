O sexo está atrelado a diversas razões pelas quais as pessoas praticam. Dentre elas, está o prazer. Seguindo essa linha de pensamento, é comum ligar o estímulo ao que é prazeroso com alegria, felicidade e bom humor. Mas você já parou para pensar que isso também pode ser resultado, além da consequência?

Diversas pessoas mantém o pensamento de que precisa estar de bom humor para fazer sexo. Até certo ponto faz sentido, pois o bem-estar e a alegria podem colaborar para o senso de prazer.

Contudo, há uma outra resposta para essa linha de pensamento que se difere um pouco do que muitos estão acostumados a acreditar. Para entender, continue lendo este artigo traduzido e adaptado do portal Psychology Today.

Precisa estar de bom humor para fazer sexo?

Existe um mito sexual que diz que fazer sexo acontece porque os envolvidos estão de bom humor. Na verdade, o desejo pode não ser a causa da relação íntima, mas o resultado dela.

Nos últimos 20 anos, uma pesquisa mostrou que muitas pessoas se sentem sexualmente neutras em relacionamentos estabelecidos, quando o ato sexual começa.

Contudo, elas gostam de ser tocadas, se aquecem e eventualmente experimentam o desejo. “Insistir no desejo antes do sexo significa que muitos casais permanecem presos a diferenças crônicas do desejo”, aponta o artigo.

O sexo deve acontecer espontaneamente?

De acordo com o artigo, o sexo espontâneo acontece apenas no começo quando o clima costuma ser mais quente. Com o passar do tempo, dentro de um relacionamento estabelecido, a espontaneidade simplesmente desaparece.

Desta forma, apostar na busca pelo desejo como resultado é uma opção mais viável para os envolvidos. A causa do bom humor pode surgir como resultado do sexo, não apenas o motivo que te levará a fazer a atividade.