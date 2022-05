Os signos que abrem portas e atraem terceiras pessoas

Alguns signos do zodíaco pode atrair terceiras pessoas em sua vida amorosa com facilidade, especialmente quando estão dispostos a abrir algumas portas e dar esta chance.

Confira quais são:

Áries

A independência marcante do ariano e sua forma especial de se entusiasmar com as novidades, faz com que este signo possa deslizar e abrir portas para terceiras pessoas atrapalharem seus relacionamentos. Pode ser difícil manter tanto movimento apenas entre duas pessoas e ele se deslumbra fácil quando está entediado.

Gêmeos

O geminiano é repleto de iniciativa quando o assunto é socializar e conhecer novas pessoas. Infelizmente, ele também é desapegado e ter algo em comum pode ser uma curiosidade que ele não consegue conter. Este tipo de aproximação pode atrair pessoas que estão com segundas intenções e render romances paralelos platônicos ou não.

Libra

Com um encanto muito especial e a vontade de se conectar com as pessoas, o libriano pode parecer que está disposto a embarcar em aventuras românticas, mesmo se já está em uma conexão mais séria. Nem sempre ele sente esta vontade, mas as pessoas acabam interpretando que tudo é flerte.

Sagitário

O sagitariano é uma alma livre e aventureira que quer viver novas experiências em tudo, inclusive no amor. Ele é curioso e de mente aberta, o que o acaba aproximando a novas formas de se relacionar. Por isso, não é difícil que ele abra as portas do seu coração sem tanto apego e em busca do que ainda não viveu.

Aquário

O aquariano está sempre um passo a frente e não liga em seguir modelos do passado. Por isso, se está interessado em mais de uma pessoa, pode tentar se relacionar com elas de forma aberta sem problemas. Nem todos compreendem sua filosofia, mas eles preferem quem tem a mente aberta.

Peixes

O pisciano pode ser apegado e ter um forte vínculo com quem ama, mas ele também tem muito sentimento e desejo para dar. Como é mais reservado, abre as portas do seu coração para terceiras pessoas com cautela, mas isso não o impede de viver o que pode ser julgado por muitos.

