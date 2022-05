Uma mulher criou uma verdadeiro debate sobre suas experiências em fórum de pais, onde ela disse que teve relações anais com três homens, embora eles não tenham perguntado se ela queria fazer isso.

Ela explicou que procurou uma amiga para falar o assunto depois de se sentir desconfortável – e a pessoa disse que é “apenas parte de fazer sexo”.

A mulher (que aparentemente também é mãe) não ficou feliz com o conselho que recebeu, pois alegou que “anal não é esperado, mas é discutido e decidido sobre as preferências do casal”.

O tema acabou gerando debate na plataforma recentemente, como detalhado pelo site Daily Star.

Mãe fica furiosa quando amiga diz que ato sexual ‘indesejado’ é normal

Descrevendo como tudo aconteceu, ela acrescentou: “Eu tive precisamente três experiências de sexo anal. Não vou entrar em detalhes porque não estou aqui para divertir as pessoas, mas vou esclarecer que foram indesejados, inesperados e na última situação explicitamente indesejada”.

Segundo o site, os comentários provocaram indignação entre os usuários do fórum – que em sua maioria pareciam concordar que o assunto deveria ser discutido previamente.

Ainda de acordo com as informações, uma pessoa observou: “Anal deve ser consensual e requer preparação especial”.

Com informações do site Daily Star