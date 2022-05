Horóscopo: conselho para cada signo finalizar a semana até 15 de maio de 2022

Mais uma semana está chegando ao fim e é preciso finalizar esta fase da melhor forma.

Confira alguns conselhos que podem ajudar:

Áries

Evite ser rude com quem ama e acredite que a mente positiva e a gentileza são as ferramentas que o ajudam a alcançar o melhor.

Touro

Força para seguir em frente e conseguir o que quer; reflita sobre o lugar que deseja em sua vida e saiba equilibrar os sentimentos.

Gêmeos

Comece a dar para si novas oportunidades e saiba o que realmente deseja. Evolua para se conectar com pessoas que não traem ou causam dúvidas.

Câncer

Cuidado com o que você nutre em sua vida e fique mais atento com as traições; você pode ser descoberto e alguém está de olho. Decisões importantes.

Leão

Cuidado com a estagnação e prefira sair e se movimentar para conseguir o que deseja. Limpe-se do que impede que sua energia flua.

Virgem

Vitórias diante de obstáculos, mas é preciso evitar entrar em discussões e ser controlador. Respeite o limite do outro.

Libra

Limpe da sua vida o que ainda está estagnando. É hora de se afastar do negativo e começar a atrair a felicidade com mudanças positivas.

Escorpião

Novidades e movimentos que pedem coragem para perdoar e alcançar novas evoluções. A sorte está ao seu favor.

Sagitário

Novas chegadas e intuição em alta; perceba o que o seu inconsciente está querendo dizer e busque conselhos positivos em quem confia.

Capricórnio

Cuidado com acidentes ou com o que pode prejudicar você. Busque respostas na sua intuição e saiba que algo o protege fortemente.

Aquário

Não se deixe manipular pelos outros e comece a ouvir seu sexto sentido. Ao equilibrar-se a vida emocional e comunicação com o outro melhoram muito.

Peixes

Afaste-se de fofocas. Um novo amor pode chegar em sua vida. É melhor aceitar a sorte e não ficar tão desconfiado.

