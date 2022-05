Atlântida? Cientistas encontram suposta estrada de ladrilhos no fundo do oceano, no Havaí Imagem: Pexels

Você provavelmente já ouviu falar de Atlântida. A lenda descreve uma civilização perdida em formato de ilha ou cidade, que, segundo a literatura, existiu no oceano Atlântico, no oeste da Europa e África e foi submergida por água. A história já teve vários capítulos, sendo descrita pela primeira vez por Platão e aparecendo nos quadrinhos e também nos cinemas com o filme Aquaman, herói da DC Comics, filho de um humano com uma rainha do reino submerso de Atlântida. Mas será que tudo isso é realmente ficção?

Recentemente, cientistas do navio de exploração submarina Nautilus encontraram no fundo do mar uma espécie de estrada de tijolos ao norte da ilha do Havaí, sendo lembrada como a estrada amarela descrita no conto ‘O Mágico de Oz’. Porém, o que mais chamou a atenção foi outra cosia e foi dito por um cientisa: “É o caminho para a Atlântida!”, disse um dos presentes que participava da expedição ao observar as estranhas formas a mais de 3.000 metros de profundidade, no setor que corresponde ao Monumento Nacional Marítimo Papahanaumokuakea.

Atlântida? Cientistas encontram suposta estrada de ladrilhos no Havaí Imagem: reprodução EVNautilus (Youtube).

Confira o vídeo (áudio em inglês):

Atlântida foi realmente encontrada?

Uma das características da estrada notadas rapidamente pelos cientistas foi a sua formação, que aparenta estar rachada, mesmo nessa profundidade de água. Para quem gosta de teorias, infelizmente não foi dessa vez que a cidade misteriosa foi descoberta. O fenômeno é na verdade muito natural, em virtude da região onde se encontra.

O setor onde eles estavam analisando corresponde a um sítio com pedra vulcânica fraturada, tendo como um padrão comum essas rachaduras que lembram paralelepípedos. “As fraturas únicas de 90 graus provavelmente estão relacionadas ao aquecimento e resfriamento (da Terra) produzido pelas múltiplas erupções nesta margem”, diz a descrição do vídeo acima.

