A numerologia pode ajudar a encontrar o amor verdadeiro com esta técnica simples

A numerologia pode ajudar a encontrar o amor verdadeiro com o poder dos números e da astrologia.

Para isso, você só precisa encontrar seu número de expressão que é composto por seu caminho de vida, sua personalidade e sua data de nascimento.

Para obtê-lo, você só precisa do nome completo e do nome da pessoa com quem deseja estar, se o número coincidir entre ambos, é sinal de uma conexão sinérgica, como detalhado pelo site Nueva Mujer.

Para obtê-lo, basta olhar para o gráfico a seguir e determinar quais letras correspondem aos números indicados.

Por exemplo, se alguém se chamasse Anne Mary Smith, este seria o número da expressão de sua alma:

Anne = 1,5,5,5=16/1+6=7

Mary = 4,1,9,7=21/2+1=3

Smith = 1,4,9,2,8=24/2=4=6

7+3+6=16/1+6= o resultado final seria o número 7

Isso significa que o número de expressão é o 7 e, portanto, as pessoas que compartilham esse número se sentirão atraídas por essa pessoa e, se estabelecerem um relacionamento, será bem-sucedido, pois há uma força cósmica que os une.

Com informações do site Nueva Mujer