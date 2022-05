3 perfumes importados masculinos para você usar no dia-a-dia

Se você está buscando por alguma fragrância para utilizar no seu dia-a-dia, seja no trabalho, faculdade ou até mesmo em momentos de lazer, confira a lista a seguir, com uma seleção de perfumes ‘coringas’, perfeitos para serem utilizados nos ambientes mais diversos possíveis. A lista foi retirada do Manual do Homem Moderno e traz os aromas que vão te representar e causar boa impressão aonde você passar.

Chanel Allure Homme Sport Eau De Toilette

Esse é um excelente perfume para o dia-a-dia, pois representa todo o luxo da marca Chanel em um aroma leve e fresco, mas que deixa um rastro perfumado bem marcante.

As notas de topo são Laranja, Notas Oceânicas, Aldeídos e Mandarina Sanguínea. As notas de coração são Pimenta, Néroli e Cedro e as notas de fundo são Fava Tonka, Baunilha, Almíscar Branco, Âmbar, Vetiver e Resina de Elemi.

Paco Rabanne One Million

Esse é uma das fragrâncias mais clássicas da perfumaria masculina e uma das mais vendidas. Representa toda a força de um homem de personalidade, moderno e competitivo.

As notas de topo são Mandarina Sanguínea, Toranja e Hortelã. As notas de coração são Canela, Notas Especiadas e Rosa e as notas de fundo são Âmbar, Couro, Notas Amadeiradas e Patchouli Indiano. Esse é o aroma clássico de 2008, porém o perfume foi relançado em 2020 em uma versão moderna.

Hugo Boss Bottled Eau De Toilette

Além de ser uma grife de roupa masculina muito elegante, a marca também apresenta perfumes para quem deseja manter a pose de poder desde as roupas até o cheiro. O perfume consegue ser suave e marcante ao mesmo tempo.

As notas de topo são Maçã, Ameixa, Bergamota, Limão, Musgo de Carvalho e Gerânio. As notas de coração são Canela, Mogno e Cravo e as notas de fundo são Baunilha, Sândalo, Cedro, Vetiver e Oliveira.

