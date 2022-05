Trabalhadora de supermercado faz alerta aos clientes para que ‘deixem de consumir’ produto ‘supostamente duvidoso’

Um funcionário da rede americana ‘Dollar Tree’ revelou que recebeu uma solicitação de cliente “mentalmente desgastante”, mas admitiu que deveria ter pensado mais antes de aceitar a vaga.

O trabalhador anônimo postou no Reddit esta semana sobre seu papel na loja de descontos, como detalhado pelo site The Sun.

Ele escreveu: “Este é um ótimo trabalho mentalmente exaustivo”.

O funcionário destacou “clientes rudes”, favoritismo do gerente, ser chamado de última hora e trabalhar em turnos duplos dificultam o trabalho, diz o funcionário da loja.

Ele acrescentou: “Mesmo que o trabalho seja uma droga e deprimente, sempre farei o meu melhor para manter uma boa atitude e ser profissional com os clientes, meus colegas de trabalho, meus gerentes e todos ao meu redor”.

No entanto, ele não relevou qual foi a solicitação que considerou terrível.

Solicitação de cliente “mentalmente desgastante”

Recentemente, também viralizou o caso funcionário da Dollar Tree que revelou que vários clientes estão fazendo a mesma pergunta sobre o custo dos itens congelados da loja.

Enquanto isso, outra funcionária, conhecida apenas como Brenda, alertou os clientes para não comprarem frutos do mar e carnes da Dollar Tree.

Ela disse: “Eu não confio em frutos do mar congelados ou carne que custam um dólar”.

Ele recomendou que os compradores visitassem o supermercado local para comprar peixe ou carne congelados.

Ainda de acordo com as informações, o The Sun entrou em contato com a Dollar Tree para comentar, no entanto, não recebeu resposta.

Com informações do site The Sun