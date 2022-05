Recurso de privacidade do app WhatsApp deve ganhar novo ajuste que deve ‘provocar mistério’ entre usuários

O WhatsApp está trabalhando na capacidade de definir vários bate-papos com o recurso de mensagens temporárias de uma só vez, novidade que será liberada em uma atualização futura.

Como detalhado pelo site Wabetainfo, no ano passado, o WhatsApp lançou novas funções para o recurso mensagens temporárias. Com isso, um temporizador padrão foi liberado.

“As mensagens temporárias são um recurso opcional que você pode ativar para ter mais privacidade no WhatsApp.

Com a ativação desse recurso, é possível definir se as mensagens da conversa desaparecerão após 24 horas, 7 dias ou 90 dias”.

Esse recurso permite que o usuário escolha iniciar novos tópicos de bate-papo individuais com mensagens já habilitadas por padrão para a duração selecionada.

Quando o usuário ativa o temporizador padrão, afeta apenas novos bate-papos individuais, mas o WhatsApp agora está trabalhando em uma nova opção para os bate-papos já existentes.

O objetivo do app de mensagens é facilitar para o usuários o uso da função de privacidade.

Como é possível ver em uma captura de tela, o WhatsApp agora está trabalhando na nova opção que permite converter várias conversas existentes em bate-papos temporários.

Confira outros detalhes sobre o recurso de mensagens temporárias!

De fato, quando o usuário toca em “ao selecioná-los”, uma nova seção aparece onde pode selecionar várias conversas de uma só vez.

Este atalho é muito útil quando o usuário deseja habilitar mensagens temporárias para vários bate-papos, para que não precise alternar o recurso em todas as informações de bate-papo manualmente.

Ainda de acordo com as informações, depois de convertê-los em bate-papos temporários, todas as novas mensagens nesses bate-papos serão definidas para desaparecer. Confira: