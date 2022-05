Perfumes ‘coringas’: essas são as fragrâncias nacionais perfeitas para qualquer ocasião

Muitos perfumes são feitos para situações específicas e se você é do tipo de pessoa que não gosta de pensar muito antes de fazer uma escolha, talvez uma das coisas que não te agrade é perder tempo escolhendo qual fragrância utilizar.

Pensando nisso, a especialista em perfumes, Juliana Ferreira, montou uma lista com os melhores perfumes nacionais femininos considerados ‘coringas’, que independente da ocasião, conseguem dar conta da função de ter deixar cheirosa.

Essencial Exclusivo Floral

É um perfume delicado e ao mesmo tempo marcante, o que transforma a fragrância em um perfume assinatura que pode ser utilizado tranquilamente em ocasiões especiais e em qualquer estação do ano.

As notas de topo são Cítricos, Maçã, Notas Verdes e Mandarina. As notas de coração são Jasmim, Jasmim Egípcio, Notas de Óleo, Frésia, Lírio, Gardênia, Pêssego, Lírio-do-Vale, Tuberosa, Rosa, Violeta, Gengibre, Ylang Ylang, Jacinto e Cravo e as notas de fundo são Almíscar, Caramelo, Iso E Super, Âmbar, Sândalo e Cedro.

Anni

Esse é um floral clássico, utilizado como fragrância-assinatura de muitas pessoas. A especialista diz que a fixação desse perfume é um ponto de atenção, pois o mesmo não permanece por muito tempo em sua pele, tendo que ser reaplicada após 4 horas.

As notas de topo são Frutas Tropicais, Damasco, Mandarina e Limão Siciliano. As notas de coração são Jasmim, Frésia e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Notas Doces, Almíscar, Âmbar e Sândalo.

Pur Blanca My Essence

Esse é um perfume considerado elegante, que surpreende por conta da sua evolução olfativa, que com o passar do tempo vai deixando a fragrância mais aveludada e cremosa.

As notas de topo são Gardênia e Tangerina. As notas de coração são Gardênia do Tahiti, Peônia e Jasmim e as notas de fundo são Madeira de Cashmere, Almíscar e Cedro.

