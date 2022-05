Os signos que podem ver o passado voltando com o Mercúrio Retrógrado em Gêmeos

De 10 até 22 de maio de 2022, Mercúrio estará retrógrado em Gêmeos. Para todos, esta é uma fase de atenção redobrada com os problemas de comunicação, tecnologia ou viagens, mas também pode trazer o passado novamente na vida de alguns signos do zodíaco.

Confira quais são:

Câncer

Propostas antigas em áreas importantes retornar; seja na carreira ou vida sentimental, é hora de explorar os resultados a longo prazo e não se apressar de forma alguma. Os objetivos devem ser sempre alinhados com a intuição e não com a ansiedade; libere-se do negativo para acessar as melhores possibilidades. Amizades e vida social também tendem a se tornar um pouco mais turbulentas, então é melhor tentar nutrir a calma em primeiro lugar.

Libra

O libriano pode iniciar uma jornada importante que o leva até o fundo de emoções e relacionamentos; o passado pode vir à tona e é preciso processar com calma. Confie na sua habilidade e sabedoria adquirida para ter novas visões sobre estes aspectos. Seja mais ágil para descobrir problemas e evitar algumas situações caóticas; previna-se. O trabalho pede acordo e atenção.

Veja mais: Os signos mais afetados pelo Mercúrio Retrógrado em Gêmeos de 10 a 22 de maio de 2022

Escorpião

Este momento pode fazê-lo se voltar para os medos e ressentimentos do passado que estavam escondidos. Prepare-se para ficar mais sensível e lidar com estes aspectos na vida amorosa ou relacionamentos próximos. A comunicação pode ser mais aberta e deve acontecer com cuidado para promover a cura e não apenas levantar os ânimos. É possível que pessoas do passado regressem também, nem que seja em sua mente; pode ser a hora de perdoar e pensar bem em finalizações necessários, pois nada agora deve ser impulsivo.

Capricórnio

Pessoas do passado regressam, principalmente nas memórias e até por mensagens. Tenha cuidado e não permita que isso o coloque para baixo se já está em um novo relacionamento ou tentando dar uma guinada na vida. Este é um momento de ter atenção com terceiras pessoas metidas em sua vida amorosa. A concretização de planos agora se torna mais lenta e é importante ter a mente funcionando bem para ficar atento aos detalhes. No trabalho esta também é uma fase de algumas dores de cabeça; saiba colocar limites e revise!

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!