NASA: Telescópio Hubble capta novo registro impressionante no espaço; confira

Crédito (NASA, ESA, and H. Feng (Tsinghua University); Image processing: G. Kober (NASA Goddard/Catholic University of America))

Uma nova imagem do Telescópio Espacial Hubble da NASA mostra uma seção da galáxia espiral apelidada de Olho da Agulha – um nome apropriadamente diminuto para uma galáxia espiral anã.

O Olho da Agulha, também conhecido como NGC 247 e Caldwell 62, está localizado a cerca de 11 milhões de anos-luz de distância no Grupo do Escultor – o grupo de galáxias mais próximo do nosso.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, a galáxia recebeu esse apelido porque uma extremidade dela apresenta um estranho vazio de estrelas.

Esta imagem se aproxima da borda da galáxia, no lado oposto do vazio. Abaixo da borda do disco da galáxia, galáxias menores e mais distantes são visíveis, bem como uma estrela muito brilhante em primeiro plano que fica entre nós e NGC 247.

Vermelho brilhante indica áreas de gás e poeira de alta densidade, e formação estelar robusta bastante próxima para a borda da galáxia.

Telescópio Hubble da NASA capta novo registro impressionante no espaço

Como detalhado pela NASA, o “buraco” em Caldwell 62 do outro lado da galáxia é um grande mistério. Há uma escassez de gás nessa parte da galáxia, o que significa que não há muito material a partir do qual novas estrelas possam se formar.

“Desde que a formação de estrelas parou nesta área, estrelas velhas e fracas povoam o vazio. Os cientistas ainda não sabem como essa estranha característica se formou, mas estudos sugerem interações gravitacionais passadas com outra galáxia”, informou.

Caldwell 62 também abriga um objeto conhecido como fonte de raios-X ultraluminosa. Os cientistas há muito debatem a natureza dessas fontes de raios-X superbrilhantes.

Ainda de acordo com as informações, ao estudar em múltiplas formas de luz, os astrônomos encontraram sinais de que os raios-X estão vindo de um disco em torno de um buraco negro de massa intermediária. Confira:

Texto com informações da NASA