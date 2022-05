Eclipse lunar 2022: como e quando ver a impressionante Super Lua de Sangue na próxima semana

Astrônomos de todos os lugares estão se preparando para o primeiro eclipse lunar da Lua de Sangue do ano.

Este é um evento em que a lua parecerá ficar vermelha ou laranja e pode ser uma visão surreal e espetacular.

Não apenas isso, mas o eclipse também é uma superlua, tornando o evento ainda mais imperdível.

O fenômeno vai ocorrer entre os dias 15 e 16 de maio de 2022, e será completamente visível, em todas as fases, em toda a América do Sul.

No entanto, a NASA também está fornecendo uma maneira alternativa de acompanhar, como detalhado pelo site The Mirror.

Como assistir ao eclipse no Brasil

No Brasil, o evento terá início em 15 de maio, às 23 horas e 27 minutos e se estende até às 3 horas e 50 minutos do dia 16 de maio.

De formar tradicional, é necessário ficar acordado neste horário. Para obter o melhor resultado, tente ir para um local com poluição luminosa limitada, embora isso não deva afetar muito.

A segunda maneira de ver o fenômeno pode ser mais atraente para algumas pessoas, já que a NASA está fornecendo uma transmissão ao vivo do eclipse.

Você poderá assisti-lo em seu telefone enquanto ainda estiver na cama no canal da NASA no YouTube. Confira:

O que é uma Superlua?

Ainda de acordo com as informações, o eclipse da Lua de Sangue não é apenas o primeiro do ano, mas também é uma superlua.

Uma superlua ocorre quando a órbita da lua está mais próxima da Terra ao mesmo tempo em que a lua está cheia.

A órbita da lua, também conhecida como pedigree, muda ao longo do tempo, levando-a a ficar mais próxima ou mais distante ano após ano.

Texto com informações do site The Mirror