WhatsApp mudará forma como usuários utilizam popular recurso do app de mensagens

O WhatsApp está trabalhando para mostrar atualizações de status na lista de bate-papos para celulares Android e iOS. A novidade deve ser liberada em uma atualização futura para os usuários.

Como detalhado pelo site Wabetainfo, no Instagram, já é possível visualizar as atualizações de status diretamente na lista de seus bate-papos privados.

Com isso, ambas plataforma do mesmo grupo do Facebook, a novidade também chegaria oficialmente ao app de mensagens.

Como é possível em ver em uma captura de tela, o primeiro contato publicou uma atualização de status e também pode ser visto na lista de bate-papos ou quando o usuário está procurando bate-papos e mensagens.

Se o usuário clicar na célula do chat, o WhatsApp abre a conversa com o contato, mas se clicar na foto do perfil do contato que publicou uma atualização de status, a atualização de status dele. Confira:

Crédito (Reprodução Wabetainfo)

Assim você poderá utilizar uma conta do WhatsApp em vários celulares ao mesmo tempo

Outra novidade para o app de mensagens, o WhatsApp também trabalha em um modo complementar para multidispositivo.

Graças a esse recurso, o usuário poderá usar a mesma conta do WhatsApp em mais de 1 dispositivo ao mesmo tempo.

Atualmente, já é possível ao vincular um dispositivo desktop, mas o app está trabalhando para trazer a capacidade de vincular um telefone secundário em uma atualização futura.

Ainda de acordo com as informações, a novidade será liberada para os sistemas operacionais Android e iOS. Confira: