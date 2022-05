Você desconfia que seu crush é ‘mulherengo?’ Fuja! Veja no texto o que significa o termo e porque é aconselhável evitar esse tipo de homem

Quando você é solteiro, você não precisa dar satisfação para ninguém. Você pode ter vários encontros amorosos e relações sexuais, sem criar vínculo afetivo. Mas é claro, isso precisa ficar claro entre todas as partes envolvidas na relação, segundo o site especializado em saúde e bem-estar, WebMD (em inglês).

Quando isso não acontece, surge o chamado ‘mulherengo’, como é conhecimento popularmente o homem que finge estar em um relacionamento monogâmico (com apenas uma pessoa), quando na verdade está se envolvendo com várias. Nesse caso, eles costumam enganar as mulheres por quem estão afim, fingindo que querem algo sério e que estão apaixonados.

Se para você está tudo bem ficar com alguém esporadicamente, vá em frente, mas se você deseja entrar em um relacionamento sério e desconfia que o seu crush está mentindo para você sobre as suas reais intenções, saiba identificar um mulherengo com as dicas abaixo.

Excessivamente paquerador

Se você notou que quando está na sua presença ele olha para outras mulheres muitas vezes e até se aproxima delas, esse é um sinal claro de um mulherengo. Ele vai dizer que não, mas foi justamente dessa forma que ele chegou rapidamente em você, estando até mesmo na companhia de outra pessoa, e você nem percebeu.

Rumores sobre ele

Se não for um relacionamento de primeira viagem, tanto você quanto seu futuro companheiro possuem um passado com outras pessoas e isso não pode ser motivo de discussões ou brigas. Contudo, um homem mulherengo costuma ser comentado entre outras pessoas, principalmente se ele faz parte do seu círculo de amizades. Por isso fique sempre alerta. Além disso, esse tipo de pessoa costuma ter um histórico de traição.

Ele finge status para atrair outras mulheres

O típico homem mulherengo também costuma contar vantagens sobre ser rico ou bem-sucedido, mesmo que isso não seja verdade. Ele também pode acabar de tratando como um troféu ou mais uma conquista.

LEIA MAIS:

Você sabe como é, realmente, uma terapia sexual?

Após comentário absurdo de marido, mulher diz que não irá mais cozinhar para ele e internet reage

Como saber se você está pronto para um relacionamento sério? Psicoterapeuta responde