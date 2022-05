Relacionamento: 7 sinais de que você deve fugir de uma relação imediatamente

Quando você divide sua vida com alguém, o objetivo do relacionamento deve agregar sentido ao que ambos estão vivendo. Caso falte amor, companheirismo, felicidade e suporte, a melhor opção é “meter o pé”.

Quando se está vivendo algo parecido, pode ser complicado notar os sinais. Contudo, é importante estar ciente e aprender a perceber quando a relação tem mais a “sugar” do que “somar”.

Veja mais: Relacionamento: 3 sinais de que seu parceiro é a pessoa certa para você

Com base no portal Nueva Mujer, esse artigo te ajudará a identificar se você possui um relacionamento saudável. Se você se identificar com alguns desses pontos, considere fugir o quanto antes. Pois só perderá tempo caso persista em algo que não te agrega em nada.

Lembre-se: As responsabilidades de um relacionamento devem ser compartilhadas. Não espere atitudes de apenas uma parte, pois ambos precisam se esforçar para que funcione.

1 – A monotonia

Classificado como o primeiro sinal quando o relacionamento começa a cair no caos. Se não há cuidado e preocupação em manter a chama acessa, a desmotivação irá aparecer e fará com que a relação se esfrie.

Caso você tenha notado isso entre você e seu parceiro, vai viver desta forma até quando?

2 – Falha em atender às expectativas

Esse é um dos pontos que causam mais decepção nas pessoas. Romantizar e idealizar seu parceiro é um tiro no pé. Assim que entender que ele não é a pessoa que você criou na mente, vai perceber ter atingido a imaturidade emocional.

3 – Falta de gestos afetuosos

O esfriamento na relação faz com que gestos amorosos comecem a diminuir. Preste atenção nos sinais que estão afastando você e seu parceiro. Vale a pena seguir em frente?

4 – Desconsiderar as necessidades do outro

Dividir um relacionamento significa dividir a si mesmo com a outra pessoa. Isso implica em dedicar tempo a ela e receber a mesma dedicação de volta.

Quando apenas as necessidades individuais começam a ser atendidas, deixando a do outro de lado, cada um começa a caminhar por conta própria e a relação já não tem mais sentido.

5 – Diminuição do contato corporal

O individualismo gera o distanciamento físico de modo geral, mesmo para quem ainda não possui a vida sexual ativa. Preste atenção nos toques.

6 – Falta de comunicação

Um dos principais fatores para que o relacionamento funcione é a comunicação. Caso esse elemento falhe, as desconfianças e aborrecimentos irão gerar discussão e raiva. Se você estiver neste estágio e a comunicação não funciona, é melhor seguir o seu caminho.

7 – Avaliação negativa

Todos os tópicos anteriores geram a avaliação negativa que recai sobre você. “Você está engordando ou emagrecendo”, “Não gosto mais do seu cabelo desta forma”, entre outros comentários negativos são a própria ilustração do desgostoso. Isso te “agrega” ou te “suga”? Não vale a pena passar por isso!