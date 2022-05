Perfumes contratipos masculinos que fixam na pele ‘para sempre’

Se você acha que perfume bom precisa ser caro, você está enganado. É certo que existem fragrâncias importadas que são clássicas e dizem muito apenas pela marca, onde muitas pessoas acabam comprando ‘no escuro’ pela confiança que ela traz. Mas saiba que também é possível se sentir cheiroso por muito tempo com um preço que cabe no seu bolso, e para isso é preciso encontrar perfumes contratipos que dão conta do recado.

Pensando nisso, o especialista em perfumes e youtuber com conteúdos voltados sobre o tema, Junior Barreiros, lista os perfumes inspirados em fragrâncias importadas que fixam na pele por mais tempo.

Spicy - Par Fun

A inspiração para essa fragrância é o Red Tobacco, da marca Mancera, um perfume de nicho com um padrão de preço bem elevado. Já Spicy promete um preço bem mais justo, em um frasco de 50 ou 10 0ml. A fragrância é considerada compartilhável, porém, em virtude do forte aroma de tabaco, o especialista diz que é mais voltada para o público masculino. O que chama atenção da fragrância é a sua fixação, que gira em torno de nove horas.

Notas de topo: Canela, Agarwood (Oud), Açafrão, Incenso, Noz-moscada, Maçã verde e Pêra branca;

Notas de coração: Patchouli ou Oriza e Jasmim;

Notas de fundo: Tabaco, Baunilha do Madagascar, Âmbar, Sândalo, Madeira Guaiac, Vetiver do Haiti e Almíscar branco.

Ombre - J.A Essence de La Vie

Esse é o perfume mais fresco da lista, por tanto o mais fácil de ser utilizado no dia-a-dia. Inspirado em Hacivat (Nishane), possui fixação de dez horas.

Notas de topo: Bergamota, Abacaxi e Toranja;

Notas de coração: Jasmim, Patchoulie Cedro;

Notas de fundo: Notas Amadeiradas e Musgo de Carvalho.

Bade’e Al Oud for Glory - Lattafa

De frascos e aromas parecidos, Bade’e Al Oud Oud for Glory é um perfume árabe , com fixação mínima de dez horas, nspirado em Oud for Greatness, da empresa Initio Parfums Prives.

Notas de topo: Açafrão, Noz-moscada e Lavanda;

Notas de coração: Agarwood (Oud) e Patchouli;

Notas de fundo: Agarwood (Oud) Patchouli e Almíscar.