NASA: Telescópio James Webb capta imagem impressionante no espaço; confira registro

O Telescópio Espacial Spitzer, o Grande Observatório infravermelho da NASA, forneceu imagens de alta resolução do universo infravermelho, que abriram o caminho para o importante explorador Telescópio James Webb.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, Webb continua as calibrações finais do instrumento e se prepara para o lançamento das primeiras imagens nas próximas semanas.

No entanto, essas imagens do processo de alinhamento do espelho já nos dão uma prévia do poder do Webb no espaço.

Telescópio James Webb capta imagem impressionante no espaço

Segundo a NASA, é necessário comparar as duas imagens capturadas da mesma visão de uma porção da Grande Nuvem de Magalhães, uma pequena galáxia irregular próxima à nossa.

O instrumento MIRI do James Webb traz os detalhes que vemos na imagem do Spitzer para um foco mais nítido.

A imagem de Webb revela gavinhas de gás interestelar em detalhes sem precedentes. Confira registro comparativo:

Telescópio Espacial James Webb da NASA

Ainda de acordo com as informações, o componente mais importante de um telescópio é seu espelho primário.

Quanto maior o espelho, mais luz ele pode coletar e os objetos menores, mais escuros e mais distantes que ele pode detectar. O espelho do Telescópio Espacial James Webb possui uma área quase 45 vezes maior que o do Spitzer.

Texto com informações da NASA