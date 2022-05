MSI 2022: RED Canids Kalunga estreia com vitória na competição

As partidas do MSI 2022 de League of Legends começaram na madrugada desta terça-feira. A competição, que está sendo realizada em Busan, na Coreia do Sul, conta com a presença de 11 equipes, campeãs de suas respectivas ligas, que lutam pelo título do meio de temporada.

Jogando pelo Grupo B, a RED Canids Kalunga é a representante brasileira no MSI e segue buscando uma classificação para a fase hexagonal do torneio.

Mas se engana quem pensa que a Matilha vai ter vida fácil. Após o sorteio dos grupos a RED Kalunga se viu em um dos grupos mais fortes do torneio contando com a presença da PSG Talon (Hong Kong), Istanbul Wildcats (Turquia) e os atuais campeões do MSI, RNG (China).

Atuação impecável

E para começar a fase de grupos com tudo, os brasileiros encararam a PSG Talon em sua primeira partida no MSI 2022. Durante essa primeira etapa da competição, as equipes dos grupos se enfrentam em partidas únicas com ida e volta. Ou seja, todos jogam contra todos 2 vezes.

Na manhã desta terça-feira, 10 de maio, a RED Canids Kalunga estreou na competição em uma partida contra a PSG Talon, cotada como uma das favoritas a se classificar junto com a RNG.

Com a estratégia bem definida, as equipes se mostraram decididas na hora das escolhas e banimentos e já deram um gostinho do que estava por vir na partida. Só não esperávamos um resultado tão impactante.

Aos 5 minutos de partida uma jogada inesperada do suporte brasileiro, “Jojo”, surpreendeu o jogador da rota do topo da PSG Talon. Acompanhado pelo caçador, “Aegis”, e pelo jogador da rota do topo, “Guigo”, os três conseguiram cercar o adversário e conquistaram a primeira eliminação da partida.

A partir desse momento, vimos um show da equipe brasileira na partida. Eliminações certeiras, respostas para as chamadas dos adversários e um impressionante placar de 13 a 0 marcaram a primeira vitória da RED Kalunga no MSI 2022, que segue fazendo o dever de casa na busca pela classificação.

A RED Canids Kalunga volta ao stage amanhã às 9 horas, contra a Istanbul Wildcats. As partidas serão transmitidas nos canais oficiais da Riot Games.