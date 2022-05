Balenciaga lança tênis ‘destruído’ que custa até R$ 10 mil e vira meme nas redes

A grife francesa Balenciaga lançou uma nova linha de tênis que tem dado o que falar. O motivo não é a beleza das peças, como de costume, mas sim seu estilo “destruído” e o valor, que pode chegar a R$ 10 mil. Nas redes sociais, o assunto virou meme e muitas pessoas fizeram piada sobre os calçados (veja reações abaixo).

O lançamento em questão é o Paris Sneaker, desenhados por Demna Gvsalia, disponíveis nas cores vermelho, preto e branco. Há versões versões mule, por US$ 495 (cerca de R$ 2,6 mil), e de cano alto, por US$ 1,8 (cerca de R$ 10 mil).

Mas o que chamou a atenção mesmo é o tecido é rasgado, enquanto a sola traz desenhos rabiscados com o nome “Balenciaga”, deixando o calçado com aparência de velho.

De acordo com um comunicado da marca, os sapatos extremamente sujos servem simplesmente para sugerir que os novos tênis Paris “devem ser usados por toda a vida”. Existem, no entanto, 100 pares “extra destruídos” disponíveis para venda.

Nas redes sociais, alguns famosos comentaram sobre o lançamento. “Os tênis da Balenciaga parecem meus tênis voltando das festas universitárias. Socorro!”, disse a humorista Pequena Lô.

Já a ex-BBB Thaís Braz destacou que não compraria o modelo. “Balenciaga nem precisar gastar pra promoverem os produtos pq a galera sim já promove de graça (risos) a moda choca e é isso que eles queriam, mas do mesmo já tem muito, mesmo que pra sair do ‘comum’ tenham que fazer um tênis destruído (risos). E falo mais: será encostado em um segundo, quer apostar? Bom, eu, Thaís, não compraria, mas entendo a marca que quer expressar muito mais do que fazer sapatos que estão na ‘modinha’ para sapatos que duram a vida toda”, afirmou no Twitter.

Muitos internautas disseram que o modelo foi inspirado no lixão da Mãe Lucinda, personagem de Vera Holtz na novela “Avenida Brasil”, da TV Globo.

Veja algumas das reações abaixo:

os novos tênis da Balenciaga são a prova de que todo a galera que trabalha na marca acorda e pensa “como é que a gente vai testar os rico hoje?” pic.twitter.com/9bg49Ncpwv — Ms. Lemos 🌺 (@carlinha) May 9, 2022

Alguma fábrica da Balenciaga pegou fogo e os caras simplesmente não quiseram dar o braço a torcer. https://t.co/JQAcTIb2Ec — Leo Bittencourt (@Leobiteco) May 9, 2022

Ces já viram que linda a coleção nova da Balenciaga? Achei tudo a bolsa da segunda foto pic.twitter.com/fRojUphgdi — Bic Müller  (@bicmuller) May 9, 2022

a balenciaga vendendo tênis direto do lixão https://t.co/GgA9Pjt8DK — luscas (@luscas) May 9, 2022

nada tira da minha cabeça que a balenciaga é um experimento social pra ver até onde eles conseguem tirar dinheiro de otário (rico) pic.twitter.com/S34PmSHoz3 — Kami (@kamiikio) May 9, 2022

os novos sapatos da Balenciaga por Deus NÃO DEIXEM O JUSTIN VER ISSO pic.twitter.com/wFHzZc0Rnt — ؘ (@habittuaI) May 9, 2022

A menina na minha frente na fila já garantiu o seu balenciaga pic.twitter.com/v6LClZ4jAy — IG: Harpias 🍉 (@harpias) May 9, 2022