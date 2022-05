4 perfumes masculinos frescos e aromáticos para utilizar diariamente

Por mais que estejamos no outono, a temperatura no Brasil costuma ser uma verdadeira montanha-russa. Um dia que começou bem frio, por exemplo, pode alcançar altas temperaturas e depois ainda chover, por isso, é sempre bom ficar atento a previsão e sair com blusa, protetor solar e guarda-chuva.

Mas além da sensação térmica, outra coisa que você precisa prestar atenção é com o perfume que você está utilizando, pois as fragrâncias são pensadas para climas específicos.

Por isso, se você está pensando em adquirir um perfume para utilizar no dia-a-dia, que costumam ser mais de calor do que de frio, fique atento as fragrâncias a seguir, indicadas pelo youtuber Junior Barreiros. Quem sabe você encontra até mesmo uma promoção, já que estamos em um época mais gelada, não é mesmo?

Y Eau Fraiche - Yves Saint Laurent

Esse perfume importado é uma versão do tradicional Y, em um frasco com a concentração mais cítrica, com o limão estando muito presente, ideal para os dias quentes. É um perfume de performance média.

As notas de topo são Limão, Gengibre e Pimenta. As notas de coração são Gerânio, Hortelã, Lavanda e Bagas de Zimbro e as notas de fundo são Cedro e Olíbano.

Maré - Pocket Parfum

Essa fragrância é inspirada em Polo Blue, de Ralph Lauren, um dos perfumes mais tradicionais para o público masculino. Além de ser refrescante, o perfume traz uma proposta de elegância, sendo considerado versátil, mas que deve ser utilizado de dia.

Notas de topo são Bergamota, Cardamomo e Notas oceânicas. As notas de coração são Raíz de Orris ou Lírio Florentino, Manjericão, Verbena e Sálvia Esclaréia e as notas de fundo Vetiver, Camurça, Patchouli e Notas amadeiradas.

Quasar Ice - O Boticário

Parecido com as outras fragrâncias citadas, esse também é um perfume bem ‘gelado’, como o próprio nome indica. Dessa lista, é a fragrância com maior poder de fixação.

As notas de topo são Notas Aquosas, Sálvia, Gelo, Lima e Cardamomo. As notas de coração são Gerânio Bourbon, Artemísia, Lavanda, Pimenta e Cedro e as notas de fundo são Ar da Montanha, Almíscar, Cashmeran, Cedro, Musgo de Carvalho, Sândalo e Âmbar.

Encre Noire Sport - Lalique

Essa fragrância mostra que perfume refrescante também pode ser amadeirado. Possui ótima fixação e projeção moderada.

As notas de topo são Toranja, Bergamota e Noz-moscada. As notas de coração são Cipreste, Notas Aquosas e Lavanda e as notas de fundo são Vetiver Bourbon, Vetiver do Haiti, Madeira de Cashmere e Almíscar.

LEIA MAIS:

⋅ 4 perfumes masculinos para você utilizar no trabalho ou faculdade

⋅ 5 dicas para aumentar a fixação do perfume na pele

⋅ O perfume importado IDEAL para cada tipo de mãe