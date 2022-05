Relacionamento: 3 sinais de que seu parceiro é a pessoa certa para você

Você provavelmente conhece o soneto ‘Amor é Fogo que Arde sem Ver’, de Luís Vaz de Camões. Há um trecho sobre o amor que diz o seguinte: “É querer estar preso por vontade”. Apesar da afirmação contraditória, estar com uma pessoa não significa que tudo será perfeito.

Contudo, entender que imperfeições existem e estar disposto a passar por cima delas, é uma atitude de amor. Mas lembre-se: “É ter com quem nos mata, lealdade”. Partindo deste princípio, há alguns cuidados a serem tomados.

Veja mais: Relacionamento: 3 motivos para ‘cair fora’ quando alguém te diz que não quer nada sério com você

Pessoas imperfeitas erram, mas isso não significa ser alguém falso. Caso haja a falsidade, o melhor a se fazer é esquecer o “estar preso por vontade” e se libertar de uma vez por todas! Mas como vou saber se meu parceiro é a pessoa certa para mim?

Não se preocupe, estes são alguns sinais os quais você pode considerar, a partir de agora, para decidir por conta própria.

1 – Quando ele diz o que precisa escutar e não somente aquilo que você gostaria de ouvir

Uma pessoa que te ama de verdade irá pensar sempre no seu bem-estar! Isso não significa que ela concordará com tudo aquilo que você faz, mas te apresentará caminhos que resultarão em benefícios para você.

Pessoas falsas costumam apenas dizer tudo o que você gostaria de escutar só para tê-la em suas palmas das mãos. “Como parte de sua ofensiva de charme, eles podem dizer que você é exatamente o que eles estão procurando, que você é especial, que eles nunca conheceram alguém como você antes, que eles se sentem sortudos por tê-lo conhecido”, explica a psicoterapeuta Cathy Press ao Metro UK.

Importante: O amor é sincero e benéfico! Caso seu parceiro discorde de você em relação a suas decisões pessoais (trabalhar, estudar, ter amigos etc.), isso não tem nada a ver com amor ou falsidade, mas sim com abuso e controle. Caso você esteja nessa situação, se afaste o mais breve possível.

2 – Quando ele não te compra com coisas

Ganhar mimos do amor da sua vida é algo completamente natural. Ter essa troca de afeto com presentes e gestos significativos na relação é inegavelmente fofo! Contudo, não é o principal.

Você não possui um valor mensurável, então presentes não devem comprar quem você é. Eles devem ser apenas complementos significativos. Cathy Press explica que é necessário refletir sobre as motivações dos presentes recebidos para que você não caia na armadilha de uma pessoa falsa.

“Você tem que se perguntar: ‘O presente é me tratar genuinamente e me fazer sentir especial? Ou foi dado para me fazer sentir em dívida e talvez ser usada mais tarde como alavanca quando eles querem que eu faça algo que eu não quero fazer?’”, diz a psicoterapeuta.

Uma pessoa que te ama de verdade jamais tentará te comprar com coisas. O respeito, afeto, carinho e a tratativa dirão muito mais do que coisas compráveis.

3 – Quando ele planeja ao invés de fazer só promessas

Se seu parceiro planeja um futuro ao seu lado com ações, ao invés de promessas vazias, pode marcar como um ponto positivo para a relação.

Alguém que te ama de verdade está pronto para mexer os pauzinhos e caminhar ao seu lado com planos realistas para o futuro. Pessoas falsas ou indecisas costumam prometer coisas distantes e irreais, sem que atitudes sólidas sejam tomadas.

Se você está caminhando com um parceiro que faz mais do que fala em pró ao relacionamento, este é um dos sinais de que está com a pessoa certa. Pessoas perfeitas não existem, mas procure sempre aquelas que procuram acertar todos os dias.